Справжній учитель – не той, хто тебе постійно виховує, а той, хто допомагає стати тобі самим собою.
У Новоборовицькому НВК справжнім фахівцем своєї справи є вчителька початкових класів Алла Клюзько. Жінка – класний керівник другого класу і саме вона минулого року стала першою, хто почав вчити дітей за програмою нової української школи (НУШ).
Тепер її клас дійсно виглядає по-новому, дуже сучасним і водночас затишним та охайним.
– Дітям набагато приємніше знаходитися в такому середовищі, - розповідає Алла Володимирівна, - і дуже часто вони навіть додому не хочуть іти, залишаючись тут до останнього. Окрім того, що у класі тепер є все необхідне, включаючи і новенькі парти та стільці, ми стараємося і оформлювати його цікаво, не шаблонно. Деякі ідеї придумала особисто, деякі піддивилася в Інтернеті. Їх усі підтримали дітки, які залишилися дуже задоволеними. За другий рік навчання у новій школі зрозуміла – це однозначно йде на користь школярам. Вони краще сприймають матеріал, активніше працюють у колективі, не бояться вільно висловлювати свої думки.
Зрозуміла й те, що на стінах обов’язково має бути те, що вивчається. Так новий матеріал завжди знаходиться в учнів перед очима, тому навіть граючись на перервах, вони звертають на нього увагу.
Цього року у класі Алли Володимирівни 13 учнів. Клас – інклюзивний. Вперше з початком семестру разом з нею працює асистент учителя, який допомагає займатися дитинці з особливими потребами.
І колектив, і учні Аллу Клюзько поважають, цінують та люблять. Для колег вона яскравий приклад того, як потрібно працювати, творчо розвиватися та зацікавлювати школярів. Для своїх учнів вона – найкраща у світі вчителька, яка завжди допоможе та підтримає, дасть пораду та настанову. А про таких, як вона, кажуть: «Уміє учити той, хто робить це цікаво і творчо».
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Михайло СвєтловУчитель – найшанованіша професія у світі. Саме на його плечі покладена величезна місія – виховання підростаючого покоління. Спершу, тримаючи за руку сором’язливого першокласника, далі – бунтарного підлітка, і нарешті – такого дорослого випускника. Саме вчитель всі ці роки знаходиться поруч з дитиною: навчає, виховує, прагне допомогти розкрити найкращі здібності.
У Новоборовицькому НВК справжнім фахівцем своєї справи є вчителька початкових класів Алла Клюзько. Жінка – класний керівник другого класу і саме вона минулого року стала першою, хто почав вчити дітей за програмою нової української школи (НУШ).
Тепер її клас дійсно виглядає по-новому, дуже сучасним і водночас затишним та охайним.
– Дітям набагато приємніше знаходитися в такому середовищі, - розповідає Алла Володимирівна, - і дуже часто вони навіть додому не хочуть іти, залишаючись тут до останнього. Окрім того, що у класі тепер є все необхідне, включаючи і новенькі парти та стільці, ми стараємося і оформлювати його цікаво, не шаблонно. Деякі ідеї придумала особисто, деякі піддивилася в Інтернеті. Їх усі підтримали дітки, які залишилися дуже задоволеними. За другий рік навчання у новій школі зрозуміла – це однозначно йде на користь школярам. Вони краще сприймають матеріал, активніше працюють у колективі, не бояться вільно висловлювати свої думки.
Зрозуміла й те, що на стінах обов’язково має бути те, що вивчається. Так новий матеріал завжди знаходиться в учнів перед очима, тому навіть граючись на перервах, вони звертають на нього увагу.
Цього року у класі Алли Володимирівни 13 учнів. Клас – інклюзивний. Вперше з початком семестру разом з нею працює асистент учителя, який допомагає займатися дитинці з особливими потребами.
І колектив, і учні Аллу Клюзько поважають, цінують та люблять. Для колег вона яскравий приклад того, як потрібно працювати, творчо розвиватися та зацікавлювати школярів. Для своїх учнів вона – найкраща у світі вчителька, яка завжди допоможе та підтримає, дасть пораду та настанову. А про таких, як вона, кажуть: «Уміє учити той, хто робить це цікаво і творчо».
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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