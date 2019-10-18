Встановлено стелу «Захисникам України»

Одинадцятого жовтня відбулося урочисте відкриття стели «Захисникам України», художньою ідеєю якої виступив батько загиблого на сході України героя Максима Авдієнка Олександр Авдієнко, а автором проекту став воїн АТО Олег Сергеєв.
Цього дня у міському парку було людно. Разом зібралися люди різних професій, різного віку та світосприйняття, проте єднало їх одне - думки про те, як несправедливо розпорядилася доля і забрала життя двох наших молодих, мужніх захисників – Юрія Костюченка та Максима Авдієнка.
Міський голова Олександр Медведьов, голова громадської організації «Єдина родина Чернігівщини» Микола Шанський та учасник бойових дій Олексій Липка низько схилили голови перед родинами загиблих та подякували їм за виховання справжніх патріотів країни, пообіцявши – про їх синів, чоловіків, братів Сновщина не забуде.
Найщемнішим моментом заходу став виступ Олександра Авдієнка. Батько героя зачитав власний вірш-присвяту загиблому синові. Його слова змусили багатьох цінувати життя більше, насолоджуватися кожною його миттєвістю та часом, проведеним поряд з родиною та близькими.
Пам`ять героїв вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до стели.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Цього дня у міському парку було людно. Разом зібралися люди різних професій, різного віку та світосприйняття, проте єднало їх одне - думки про те, як несправедливо розпорядилася доля і забрала життя двох наших молодих, мужніх захисників – Юрія Костюченка та Максима Авдієнка.
Міський голова Олександр Медведьов, голова громадської організації «Єдина родина Чернігівщини» Микола Шанський та учасник бойових дій Олексій Липка низько схилили голови перед родинами загиблих та подякували їм за виховання справжніх патріотів країни, пообіцявши – про їх синів, чоловіків, братів Сновщина не забуде.
Найщемнішим моментом заходу став виступ Олександра Авдієнка. Батько героя зачитав власний вірш-присвяту загиблому синові. Його слова змусили багатьох цінувати життя більше, насолоджуватися кожною його миттєвістю та часом, проведеним поряд з родиною та близькими.
Пам`ять героїв вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до стели.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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