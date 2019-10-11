Дев’яте жовтня – Всесвітній день пошти

Міжнародний день пошти, а точніше — поштового працівника у світі відзначають ще з 1874 року. Тоді 22 країни підписали Бернський договір, заснувавши таким чином Генеральний поштовий союз.
У Сновську у поштовому відділенні людно завжди. Жителі не лише міста, а й сусідніх сіл поспішають сюди, щоб сплатити платежі за комунальні послуги, відправити або отримати посилку, передплатити улюблене видання або придбати необхідні товари. А ще таким попитом відділення користується через привітне та швидке обслуговування операторів.
Ніна Кухаренко та Сніжана Невшупа – висококваліфіковані та досвідчені фахівці своєї справи. Завжди ввічливі та приємні у спілкуванні жінки, змушують заходити до відділення якомога частіше.
Ніна Кухаренко – сторожила поштової справи. Вона присвятила їй 40 років життя, влаштувавшись сюди одразу після закінчення школи в 17 років. Жінка згадує, як ще двадцять років тому приймала щодня по сто посилок у день, а зараз їх кількість скоротилася більше, ніж у половину.
– Звичайно, з часом видача стала набагато легшою, а поява комп’ютерів значно спростила роботу операторів. Тепер нам не потрібно вручну писати довжелезні бланки, витрачаючи на це багато часу і після закінчення робочого дня. Якщо раніше, взяти хоча б п’ять років тому, люди активно виписували газети (від трьох і більше) та журнали, то зараз останні виписують одиниці, впала і передплата на газети. Може, через поштову реформу їх стали менше виписувати по селах, та на місто реформа жодним чином не вплинула. А, можливо, люди переходять на сучасніші джерела, шукаючи потрібну інформацію в Інтернеті,- говорить Ніна Василівна.
Маючи такий великий досвід та стаж, Ніна Василівна навчала та допомагала не одному поколінню поштовиків.
Серед них і наймолодша у колективі Сніжана Невшупа. Дівчина працює у відділенні з вісімнадцяти років. Починала з листоноші, а через три роки стала оператором. Згадує, що робота листоношею була не простою, особливо взимку, коли на вулиці хуртовини та морози, а людям доставляти пошту потрібно вчасно, носивши в руках важкі сумки не тільки з газетами, але й товарами.
– Робота оператора також має свою специфіку, – розказує Сніжана Федорівна. – Щодня потрібно спілкуватися з величезною кількістю людей. Клієнти ж бувають різними, до кожного варто знайти підхід та спільну мову.
І колективу, який очолює Любов Клименко, це вдається на сто відсотків. Хоч він і невеличкий – вісім листонош та три оператори, свої обов’язки виконують на відмінно. Вони дружні та товариські, завжди готові прийти на допомогу одне одному, підтримати і словом, і ділом.
Зі святом вас, шановні поштовики! Від душі бажаємо вам здоров’я, достатку, оптимізму, успіхів у праці, за яку усі, хто користується вашими послугами, промовляли б лише слова вдячності.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
У Сновську у поштовому відділенні людно завжди. Жителі не лише міста, а й сусідніх сіл поспішають сюди, щоб сплатити платежі за комунальні послуги, відправити або отримати посилку, передплатити улюблене видання або придбати необхідні товари. А ще таким попитом відділення користується через привітне та швидке обслуговування операторів.
Ніна Кухаренко та Сніжана Невшупа – висококваліфіковані та досвідчені фахівці своєї справи. Завжди ввічливі та приємні у спілкуванні жінки, змушують заходити до відділення якомога частіше.
Ніна Кухаренко – сторожила поштової справи. Вона присвятила їй 40 років життя, влаштувавшись сюди одразу після закінчення школи в 17 років. Жінка згадує, як ще двадцять років тому приймала щодня по сто посилок у день, а зараз їх кількість скоротилася більше, ніж у половину.
– Звичайно, з часом видача стала набагато легшою, а поява комп’ютерів значно спростила роботу операторів. Тепер нам не потрібно вручну писати довжелезні бланки, витрачаючи на це багато часу і після закінчення робочого дня. Якщо раніше, взяти хоча б п’ять років тому, люди активно виписували газети (від трьох і більше) та журнали, то зараз останні виписують одиниці, впала і передплата на газети. Може, через поштову реформу їх стали менше виписувати по селах, та на місто реформа жодним чином не вплинула. А, можливо, люди переходять на сучасніші джерела, шукаючи потрібну інформацію в Інтернеті,- говорить Ніна Василівна.
Маючи такий великий досвід та стаж, Ніна Василівна навчала та допомагала не одному поколінню поштовиків.
Серед них і наймолодша у колективі Сніжана Невшупа. Дівчина працює у відділенні з вісімнадцяти років. Починала з листоноші, а через три роки стала оператором. Згадує, що робота листоношею була не простою, особливо взимку, коли на вулиці хуртовини та морози, а людям доставляти пошту потрібно вчасно, носивши в руках важкі сумки не тільки з газетами, але й товарами.
– Робота оператора також має свою специфіку, – розказує Сніжана Федорівна. – Щодня потрібно спілкуватися з величезною кількістю людей. Клієнти ж бувають різними, до кожного варто знайти підхід та спільну мову.
І колективу, який очолює Любов Клименко, це вдається на сто відсотків. Хоч він і невеличкий – вісім листонош та три оператори, свої обов’язки виконують на відмінно. Вони дружні та товариські, завжди готові прийти на допомогу одне одному, підтримати і словом, і ділом.
Зі святом вас, шановні поштовики! Від душі бажаємо вам здоров’я, достатку, оптимізму, успіхів у праці, за яку усі, хто користується вашими послугами, промовляли б лише слова вдячності.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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