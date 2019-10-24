Пожежа зруйнувала будинок. Людям нема де жити…

Минулого тижня в Петрівці повністю згорів будинок, де проживала багатодітна сім`я. Наразі четверо дітлахів разом з батьком практично залишились на вулиці: 12-річна дівчинка, хлопчикам по 6, 7 та 11 років.
Натомість зима не за горами, потрібно ковдри, подушки, простирадла, одяг, взуття, особливо теплі речі та інше, все, що потрібно діткам до школи, у побуті, не завадять продукти харчування. І це ще далеко не повний перелік потреб. Також можна перерахувати кошти на відбудову будинку на картку ПриватБанку 5168757359374206, Іванов Володимир Михайлович. Тел. (068)8223066 (батько), (096) 5036209 (бабуся Віра).
Всіх небайдужих просимо допомогти родині, аби тато з дітьми перезимували в теплій хатині. Добро і милосердя у цій ситуації має перемогти. Давайте допоможемо! Об’єднаємося і підставимо плече!
Натомість зима не за горами, потрібно ковдри, подушки, простирадла, одяг, взуття, особливо теплі речі та інше, все, що потрібно діткам до школи, у побуті, не завадять продукти харчування. І це ще далеко не повний перелік потреб. Також можна перерахувати кошти на відбудову будинку на картку ПриватБанку 5168757359374206, Іванов Володимир Михайлович. Тел. (068)8223066 (батько), (096) 5036209 (бабуся Віра).
Всіх небайдужих просимо допомогти родині, аби тато з дітьми перезимували в теплій хатині. Добро і милосердя у цій ситуації має перемогти. Давайте допоможемо! Об’єднаємося і підставимо плече!
Комментариев нет:
Отправить комментарий