Юна піаністка Ясмина Подольна підкорює серця слухачів

Фортепіано – один із найкрасивіших та найчуттєвіших музичних інструментів. Його чарівні та проникливі звуки зачаровують з першої ноти, проникаючи в самісіньке серце кожного слухача. Закохалася в цей інструмент з першого погляду і восьмикласниця Ясмина Подольна, яка вже давно не уявляє свого життя без нього.
Ясмина разом зі своїм викладачем Марією Тєлєгіною після перемоги на конкурсі «Зірка Азову».
Маленька Ясмина захопилася музикою ще з п’ятирічного віку. Саме тоді мама вперше повела донечку до музичної школи. Відтоді вона стала для дівчинки тим місцем, де можна реалізувати всі свої творчі уміння, бути собою та вдосконалюватися.
– Спершу я дуже хотіла грати на саксофоні, - розповідає школярка. – Та коли ми з мамою прийшли до школи, я виявилася занадто маленькою для цього інструменту. Записалася на хореографію і паралельно почала відвідувати заняття з гри на фортепіано. Цей інструмент настільки захопив мене, що змінювати його на щось інше я вже не схотіла. До того ж у мене була найкраща у світі вчителька – Марія Тєлєгіна. Вона не тільки професіонал своєї справи, а й просто добра та чуйна людина, яка завжди допоможе та підтримає.
Найулюбленішим видом музичного мистецтва для Ясмини став джаз. «Все тому, що в його основі лежить імпровізація та драйв, притаманний тільки цьому виду музики», - говорить дівчина.
Завдяки своїй наполегливості та старанню, рік тому Ясмина взяла участь у найпершому в житті конкурсі, на який поїхала разом із Марією Володимирівною.
– Пам’ятаю, що хвилювалася тоді дуже сильно, емоції, особливо перед виходом на сцену, просто зашкалювали. Та я змогла вчасно опанувати себе та достойно виступити. Як результат – отриманий диплом за зайняте ІІ місце в обласному конкурсі виконавців на музичних інструментах, - згадує піаністка.
Цілий рік дівчина готувалася до Всеукраїнського конкурсу «Літо мистецтв», який, на жаль, через карантинні обмеження пройшов дистанційно. Та, незважаючи на це, їй вдалося підкорити серця членів журі і через монітор комп’ютера. Ясмина стала переможцем ІІІ Міжнародного Всеукраїнського багатожанрового фестивалю-конкурсу «Літо мистецтв», отримавши І премію у свої категорії. Подяку за достойну підготовку своєї учениці отримала і викладач Марія Тєлєгіна.
Охарактеризувати Ясмину можна однією відомою фразою «Талановита людина – талановита у всьому». Бо окрім музики вона займалася легкою атлетикою, гімнастикою та малюванням. Щоправда, через щільний рафік та відсутність часу, останні два захоплення довелося тимчасово відкласти.
Вже через рік дівчина планує продовжити навчання в Чернігівському музичному училищі, займаючись справою, без якої вже давно не уявляє свого життя.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Ясмини Подольної
Комментариев нет:
Отправка комментария