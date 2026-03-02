Посмертні відзнаки вручено рідним загиблих

Днями в
стінах Чернігівської обласної військової адміністрації були вручені посмертні
відзнаки рідним наших земляків. Указами Президента України за особисту мужність
і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено: орденом «За
мужність» ІІ ступеня старшого матроса Віталія Вікторовича Боброва; орденами «За
мужність» ІІІ ступеня – старшого солдата Богдана Вікторовича Купрієнка та
молодшого сержанта Павла Вікторовича Коваленка.
Ці високі державні нагороди – символ глибокої вдячності
українського народу за їхню відвагу, стійкість і безмежну любов до Батьківщини.
Вони віддали найдорожче –
своє життя – за мирне небо над нами, за свободу і незалежність України.
