Посмертні відзнаки вручено рідним загиблих

 

Днями в стінах Чернігівської обласної військової адміністрації були вручені посмертні відзнаки рідним наших земляків. Указами Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено: орденом «За мужність» ІІ ступеня старшого матроса Віталія Вікторовича Боброва; орденами «За мужність» ІІІ ступеня – старшого солдата Богдана Вікторовича Купрієнка та молодшого сержанта Павла Вікторовича Коваленка.



Ці високі державні нагороди – символ глибокої вдячності українського народу за їхню відвагу, стійкість і безмежну любов до Батьківщини. Вони віддали найдорожче – своє життя – за мирне небо над нами, за свободу і незалежність України.

 

