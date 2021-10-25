Фонд прийняв на фінансування декретні для майже 100 тисяч жінок

За
підсумками ІІІ кварталів 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв
на фінансування лікарняні листки, видані у зв’язку із вагітністю та пологами,
на загальну суму 3,9 мільярда гривень.
Виплати призначено для 98,5 тис. працюючих жінок за 11,6 мільйона днів декретних відпусток.
Для
декретних, оформлених паперовими і електронними лікарняними, процедура призначення
допомог від ФССУ тотожна. Однак існують особливості при роботі з е-лікарняними
по вагітності та пологах, докладніше: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977911.
Дата
фінансування декретної допомоги прямо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку
на виплату коштів працівнику як для паперових, так і для е-лікарняних. Слідкувати
за станом надання матеріального забезпечення застраховані особи можуть онлайн у
телеграм-каналі Фонду https://t.me/socialfund.
Нагадаємо, ФССУ фінансує зазначену
допомогу для всіх працюючих жінок за кожен день перебування у відпустці по вагітності
та пологах. У загальних випадках її тривалість складає 126 календарних днів (70
днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).
Розмір
виплат по вагітності та пологах не залежить від тривалості страхового стажу
жінки та фінансуються ФССУ у розмірі 100% середньої заробітної плати
застрахованої особи. Виключенням є застраховані особи, які в останній рік не
знаходились у трудових відносинах і працевлаштувались менш ніж за півроку до
виходу в декретну відпустку. Для них розмір допомоги розраховується, виходячи з
нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не
більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної
плати.
Додатково до основного може видаватись
листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті
за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних
або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому
періоді.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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