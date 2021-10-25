Як роботодавцю оформити заяву-розрахунок за е-лікарняним?

Лікарняні і декретні допомоги фінансуються Фондом соціального страхування України у хронологічному порядку – залежно від дати отримання заяви-розрахунку від роботодавця. Тож і для паперових, і для електронних лікарняних саме дата подання заяви визначає отримання матеріального забезпечення. Слідкувати за станом виплат можна у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund, а нижче наводимо основні правила оформлення заяв-розрахунків.
Особливості оформлення
заяви-розрахунку за е-лікарняними
●
Починати призначення працівнику матеріального забезпечення і оформлення
заяви-розрахунку можна з дати видачі е-лікарняного. Датою видачі для
електронних листків непрацездатності вважається восьмий день після дати
закриття, яка зазначена в документі. А для е-лікарняних по вагітності та
пологах – восьмий день після дати відкриття.
Наприклад,
е-лікарняний, створений 25 жовтня строком на 10 днів, має дату закриття
03.11.2021 та буде вважатись виданим (стане готовим до сплати) з 11.11.2021.
📎 Це
визначено наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234 (в редакції наказу МОЗ від
28.09.2021 № 2086).
●
Однак часто лікарняні по вагітності та пологах не змінюють свій статус на
«готовий до сплати» попри настання дати видачі, а е-лікарняні по хворобі стають
«готовими до сплати» зарано – у таких випадках потрібно орієнтуватись на дати,
а допомогу по вагітності та пологах можна призначити по е-лікарняному зі
статусом «закритий». Ці технічні неточності поступово врегулюють.
●
Для оформлення і подання до Фонду заяви-розрахунку відведено не більше 5
робочих днів з дати прийняття комісією із соціального страхування підприємства
рішення про призначення допомоги.
●
Форма заяви-розрахунку, яку необхідно заповнити для отримання коштів від ФССУ,
не змінилась і тотожна для паперових і електронних лікарняних.
📎 Вона визначена
у Порядку фінансування страхувальників, затвердженому постановою правління ФССУ
від 19.07.2018 № 12:
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958546
●
Однак у е-лікарняному відсутня серія та відрізняються причини непрацездатності,
тож заповнення заяви-розрахунку за такими лікарняними має особливості. У
зв’язку із цим не можна поєднувати листки непрацездатності різних видів – за
паперовими і е-лікарняними мають бути подані дві окремі заяви-розрахунки.
●
Зверніть увагу, хоча форми заяв-розрахунків однакові для всіх лікарняних,
більшість клієнтських спеціалізованих програмних забезпечень для електронного
документообігу пропонують окремі форми заяв для паперових і електронних листків
непрацездатності.
Формування заяви-розрахунку за
е-лікарняним:
●
перші шість колонок заповнюються без змін, а поле «Серія» необхідно залишити
порожнім;
●
у полі «Номер» вказується номер електронного лікарняного – він складається з 19
знаків і генерується у форматі
ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХ-Х (де ХХХХХХ – номер випадку непрацездатності, ХХХХХХХХХХ –
порядковий номер листка непрацездатності, Х – номер версії);
●
у наступному полі потрібно вказати, є е-лікарняний первинним або продовженням
(1 або 2 відповідно). Визначити це допоможе унікальний номер випадку
непрацездатності. Йому відповідають перші шість цифр номеру е-лікарняного –
вони співпадатимуть для всіх лікарняних, сформованих у межах одного страхового
випадку;
● у
десятій колонці вказується оновлений код причини непрацездатності – він
відрізняється від визначених для паперових лікарняних. Так, в е-лікарняних
причини непрацездатності бувають:
«1 -
Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з
нещасним випадком на виробництві»
«2 -
Вагітність і пологи»
«3 -
Необхідність догляду за хворою дитиною»
«4 -
Необхідність догляду за хворим членом сім’ї»
«5 -
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю
віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою
дитиною»
«6 -
Карантин, встановлений відповідно до законодавства»
«7 -
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»
«8 -
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу»
«9 -
Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на
легшу, нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку
тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта)
«10 -
Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2».
Також у
разі наявності в медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової
непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності за
кодом 1 після завершення відповідного розслідування може бути змінена Фондом на
підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на
причини:
«11 -
Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»
«12
- Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві»;
●
решта колонок заповнюються, як і раніше.
📎 Детальніше про
загальні правила заповнення лицьового та зворотного боків заяви-розрахунку: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/960180
Подання заяви-розрахунку
●
Процедура подання заяв-розрахунків за паперовими і е-лікарняними не
відрізняється.
●
Документ можна подати онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого
програмного забезпечення або на паперових носіях.
●
Однак зверніть увагу, що заяву-розрахунок не можна подати через відповідний
інтерфейс в електронному кабінеті страхувальника на порталі електронних послуг
Пенсійного фонду України – наразі він не має функціональної реалізації, а
подані через нього заяви-розрахунки не передаються до органів Фонду соціального
страхування України!
📎 Як подати
заяву-розрахунок за е-лікарняними: https://www.facebook.com/SocialFundUA/posts/4117143828414132
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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