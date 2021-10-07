воскресенье, 3 октября 2021 г.

Понад 7 тис. осіб з інвалідністю отримали санаторно-курортне лікування за кошти Фонду

 

Заоперативними підсумками 8 місяців 2021 року санаторно-курортним лікуванням за кошти Фонду соціального страхування України було забезпечено7 331особу з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва.

Потерпілому, якому висновком МСЕК визначена потреба в санаторно-курортному лікуванні, для проходження лікування за кошти Фонду необхідно звернутись до відділення ФССУ за місцем зберігання його справи про страхові виплати та подати такі документи:

- заяву встановленої форми;

- висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні;

- довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о (термін дії довідки 12 місяців з дати видачі);

- індивідуальну програму реабілітації (за наявності);

- копію паспорта потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу визначено висновком МСЕК.

Зазначимо, особи з інвалідністю мають право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для проходження лікування. На офіційному вебсайті Фонду розміщено інформаційний перелік санаторно-курортних закладів у розрізі регіонів, місцерозташування та профілів санаторно-курортного лікування, за якими надаються послуги потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Перелік доступний за посиланням www.fssu.gov.uaу розділі «Оголошення».

 

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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