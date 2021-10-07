Понад 7 тис. осіб з інвалідністю отримали санаторно-курортне лікування за кошти Фонду

Заоперативними підсумками 8 місяців 2021 року санаторно-курортним лікуванням за кошти Фонду соціального страхування України було забезпечено7 331особу з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва.
Потерпілому,
якому висновком МСЕК визначена потреба в санаторно-курортному лікуванні, для
проходження лікування за кошти Фонду необхідно звернутись до відділення ФССУ за
місцем зберігання його справи про страхові виплати та подати такі документи:
- заяву
встановленої форми;
-
висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні;
-
довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою
№ 070/о (термін дії довідки 12 місяців з дати видачі);
-
індивідуальну програму реабілітації (за наявності);
-
копію паспорта потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу
визначено висновком МСЕК.
Зазначимо, особи
з інвалідністю мають право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для
проходження лікування. На офіційному вебсайті Фонду розміщено інформаційний
перелік санаторно-курортних закладів у розрізі регіонів, місцерозташування та
профілів санаторно-курортного лікування, за якими надаються послуги потерпілим
внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Перелік доступний за посиланням www.fssu.gov.uaу розділі
«Оголошення».
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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