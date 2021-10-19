Головне про вакцинацію від COVID-19

Відповіді на топ-10 найпопулярніших запитань про вакцинацію читачам «Променя» надала головний лікар КНП «Сновський ЦПМД» Олена Шарпан.
– Як працюють вакцини проти COVID-19?
– Вакцини працюють, імітуючи збудника інфекції, у нашому випадку вірусу, який може спричинити захворювання. Це вчить нашу імунну систему швидко та ефективно реагувати на збудник. Як правило, через щеплення вводять ослаблену форму збудника інфекції, що дозволяє нашій імунній системі формувати пам’ять про неї. Таким чином вона може швидко розпізнати та боротися з інфекцією, перш ніж хвороба вразить організм.
– Які вакцини є в наявності ЦПМД та скільки щеплень вже зроблено?
– З початку вакцинації центром первинної медичної допомоги було щеплено 3667 осіб, з них двічі – 1395 людей. Наразі в наявності три види вакцини. Відтепер першу дозу ми робимо Пфайзером чи АстраЗенекою (на вибір людини), а другу - Коронаваком.
Багато жителів Сновщини вже отримали обов’язкові COVID-сертифікати з відповідним QR-кодом. Він може бути жовтим (видається після щеплення першою дозою, діє 120 днів) і зеленим (видається після завершення курсу вакцинації, діє один рік). Сертифікат можна отримати у цифровому вигляді у застосунку чи на порталі Дія. Паперові сертифікати можна завантажити з цього порталу та роздрукувати самостійно.
– Куди звертатися, якщо вирішив зробити щеплення?
– Найпростіше – звернутися до свого сімейного лікаря, а також до 221 кабінету в КНП «Сновський ЦПМД». Можна ще зателефонути за номерами: (098) 886 56 46, (098) 862 68 57 для отримання детальнішої інформації.
Окрім цього, у місті тричі на тиждень функціонує центр масової вакцинації в приміщенні комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» за адресою: м.Сновськ, вул. Гомельська, 26. У середу та п’ятницю вони працюють з 13.00 до 16.00, у неділю – з 9.00 до 12.00.
– Що перевіряють лікарі перед щепленням?
– Вони обов’язково вимірюють температуру тіла та запитують про загальний стан людини. Коли вона почуває себе не дуже добре, або температура тіла перевищує норму – щеплення не роблять. Якщо людина має алергію на той чи інший лікарський засіб або компонент, вона обов’язково має попередити про це лікаря.
– Чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворів?
– Так. Навіть якщо ви вже перехворіли на COVID-19, щеплення робити потрібно через 28 днів. Хоча в людей, котрі одужують від COVID-19, може виробитися й природний імунітет до вірусу. Проте поки невідомо, як довго і наскільки добре він захищатиме. Вакцини забезпечують надійніший захист.
– Як перевірити, чи людина перехворіла?
– Зробити імуно-ферментний аналіз. Тобто перевірити, чи є в організмі антитіла. Такий тест можна зробити і у Сновську. Його вартість – 130 грн.
– З якого віку можна робити щеплення?
– З 18 років. Проте Міністерство охорони здоров’я України відповідним наказом затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років. Щоправда дозування для них буде меншим. Проте у нас поки дітей не вакцинують.
– Чи безпечне щеплення для людей із хронічними та онкозахворюваннями?
– Вакцинувати людей із хронічними захворюваннями безпечно. І робити це потрібно, щоб вони менше наражалися на ризик захворіти ковідом. Так само і з онкохворими. Ці люди перебувають у групі ризику і можуть мати важкий перебіг захворювання на COVID-19. Вакцини не можуть спричинити захворювання навіть на тлі імуносупресії, бо не є живими і «повноцінними» вірусами. Єдиний виняток може бути, якщо людина знаходиться в фазі активного лікування онкології. Тоді щеплення робити не можна.
– Які реакції на вакцинацію можуть виникнути?
– Може бути підвищення температури, лихоманка, біль та/або почервоніння в місці ін’єкції після першої дози. Для деяких вакцин більш вираженою є реакція після введення другої дози. Одні вакцини викликають реакції у молодших людей, а інші — у старших. Та хвилюватися не варто, це нормальне явище. Минають усі реакції протягом двох діб.
– Чи лежать наразі у лікарні люди, яким зробили щеплення?
– За весь час із початку вакцинації (а це з 14 березня) офіційно зареєстровано лише 13 таких осіб. Тому впевнено можна заявити: щеплення дійсно діє та рятує людей від коронавірусної хвороби. І навіть, якщо людина «підчепила» вірус – хвороба пройде в легкій формі, або й взагалі безсимптомно. Пам’ятайте: найдієвіший спосіб захиститися від коронавірусної хвороби – вакцинація.
Записала Тетяна ЛИТВИН
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