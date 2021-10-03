воскресенье, 3 октября 2021 г.

Хворих усе більше і більше

 Станом на середу, 29 вересня, в інфекційному відділенні лікарні знаходилися 37 пацієнтів. У 12 з них було підтверджено захворювання на COVID-19.

Шестеро перебувають на кисневій терапії. Ще певна кількість хворих чекає на останні результати лабораторних аналізів. У період з 22 по 29 вересня на стаціонарному лікування опинилися 32 особи з підозрою на  зараження коронавірусом. Найбільше у понеділок –  відразу 9. Чотирьох пацієнтів, чий стан викликав сильне занепокоєння, перевезли до спеціалізованої медустанови в Корюківку. 

Треба нагадати, що цьогоріч від коронавірусу померли вже 9 жителів Сновщини. Один – у нашій лікарні, ще один – у Києві, а семеро – в Корюківці. 

Епідемія по різному впливає на життя нашої громади. На початку тижня у Сновську, на пошті, занедужала група працівників. Довелося скорочувати графік роботи  місцевого представництва поштової служби і залучати на роботу спеціалістів з інших населених пунктів.

Олег МІРОШНИЧЕНКО

Автор: на
Ярлыки:

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