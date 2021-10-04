Про кадри для лісової галузі

розповів читачам «Променя» Віктор Ананко – заступник директора
Сновського вищого професійного училища лісового господарства.
– Вже давно наш навчальний заклад готує фахівців для лісової галузі. Цьогоріч у нас пройшли первинну підготовку 30 лісників, 6 єгерів та 25 озеленювачів.Також на базі ВПУЛГ підвищують свою кваліфікацію діючі робітники різних лісогосподарських підприємств. Протягом року такою можливістю скористалися 150 лісорубів (вальників лісу) і 90 верстатників деревообробних верстатів. У 2019 році в училищі відкрили нову спеціальність – оператор гідроманіпулятора. (Техніка, яка завантажує кругляк на транспорт). Фактично в Україні таких робітників готують лише в нас і на курсах у Харкові. Ми сподіваємося, що у перспективі зможемо навчати молодь працювати і на новітніх зразках лісогосподарського обладнання, зокрема харвестерах.
Треба наголосити, що наш заклад щороку випускає по 25-30 молодших бакалаврів за спеціальністю «лісове господарство». (Після додаткового дворічного навчання). Згодом випускники можуть продовжити здобувати вищу освіту на відповідних факультетах Чернігівського національного технологічного університету і Національного університету «Чернігівський колегіум». Причому – відразу з 2 або 3 курсу.
У рамках співпраці з держлісгоспами області (зокрема – Корюківським, Городнянським та Добрянським) запроваджена дистанційна форма навчання для їхніх працівників, які мають відповідати новим вимогам посад «лісник» і «майстер лісу». Вже укладені угоди на підготовку 60 таких фахівців.
Загалом у роботі ВПУЛГ велике значення приділяється контактам і взаємодії з держлісгоспами Чернігівщини та підприємствами агролісового господарства. Більше половини випускників училища отримують там роботу.
Інші продовжують свою освіту у вищих навчальних закладах або працевлаштовуються в приватному секторі економіки.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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