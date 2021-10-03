Фонд забезпечив реабілітацією після хвороб, зокрема на COVID-19, і травм понад 13 тис. працюючих

З початку року за кошти Фонду соціального страхування України медичною реабілітацію після перенесених захворювань і травм було забезпечено майже 13,5 тис. застрахованих осіб та їх дітей. Зокрема, працівники проходили відновне лікування після ускладнень, викликаних хворобою на COVID-19.
Право
на проходження курсу реабілітації на базі санаторно-курортних закладів за кошти
Фонду має кожна працевлаштована особа за наявності медичних показів.
Фонд соціального страхування України
фінансує медичну реабілітацію за такими профілями:
–
нейрореабілітація;
–
м’язово-скелетна реабілітація;
– кардіо-пульмонарна
реабілітація;
–
медико-психологічна реабілітація учасників АТО;
–
реабілітація після оперативних втручань на органах зору;
–
реабілітація при порушенні перебігу вагітності;
–
інша (соматична) реабілітація (після оперативних втручань на органах травлення,
сечостатевої системи, жіночих статевих органах).
Якщо
внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу виникло ускладнення за одним
або декількома з наведених профілів, Фонд оплатить курс лікування на базі
реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.
Підставою
для направлення на відновне лікування є висновок лікарсько-консультативної
комісії закладу охорони здоров’я. Пацієнти направляються на реабілітацію після
закінчення гострого періоду захворювання та за наявності медичних показань.
Отримати
консультацію щодо можливості пройти відновне лікування на базі реабілітаційних
відділень санаторно-курортних закладів за кошти ФССУ застраховані особи можуть
за телефонами: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/975533
(оберіть відділення за територіальною ознакою). Також до відповідальних осіб за
телефонами вище можуть звертатись лікуючі лікарі, чиї пацієнти потребують
продовження стаціонарного лікування на базі санаторно-курортних закладів.
Нагадаємо,
з 2018 року механізм забезпечення реабілітаційним лікуванням за кошти Фонду
соціального страхування України було реформовано та переведено на адресність.
Зокрема, застрахованим особам надано можливість самостійно обирати
санаторно-курортний заклад для реабілітаційного лікування, путівки було
замінено на тристоронні договори, а право направляти пацієнтів для проходження
реабілітації отримали всі заклади охорони здоров’я України, які мають
відділення для стаціонарного лікування.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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