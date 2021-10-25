Кожен торт – витвір мистецтва

Казкові та мультяшні персонажі, закохані пари, золоті черевички, неймовірні букети квітів – це все і не тільки створює своїми талановитими та працелюбними руками сновчанка Вікторія Скора. І як ви думаєте на чому? На десертах! Її торти завжди приємно вирізняються з-поміж інших, а стиль та смак роботи завжди вражають найвибагливішого дегустатора.
Все почалося вісім років тому, коли жінка вдруге пішла в декретну відпустку і, аби не сидіти вдома склавши руки, вирішила спробувати себе в випічці. Свої кулінарні можливості вирішила перевірити на День народження сина, приготувавши для нього свій найперший у житті торт. Саме тоді вона і зрозуміла – хоче дізнатися про десерти якомога більше та навчитися готувати їх, щоб радувати свою родину.
Кулінарії Вікторії не вчилася. Про всі тонкощі та технології дізнавалася з Інтернету. Вона читала багато літератури, переглядала кулінарні майстер-класи та відео.
Це зараз вона з усмішкою згадує про перші кроки, невдачі та сльози. І навіть у такі періоди покидати цю справу Вікторія не думала. Бо дуже сильно прикипіла душею до неї, старалася та хотіла зробити якнайбільше. Завжди підтримував Вікторію і чоловік з дітьми. Тож її старання були недарма. Спершу смачні і, без перебільшення, дуже красиві торти смакувала родина, далі – друзі та колеги.
– Перші фігурки для прикрас я виготовляла з шоколадної глазурі, - розповіла майстриня. – Далі почала працювати з мастикою, білковим кремом, навчилася темперувати шоколад. В середньому на один торт витрачаю два дні. Перший день йде на заготовку та випікання, другий – на його прикрашання. Обидва мої сини солодощі не дуже полюбляють, тому для них, коли мама не випікає солоденьке, а проводить час із ними, лише за щастя. Натомість вони дають мені слушні поради, коли беруся за виготовлення героїв мультфільмів чи комп’ютерних ігор.
Скільки тортів виготовила за ці роки Вікторія порахувати важко. Деякі роботи жінка фотографує та викладає у мережу. Здебільшого люди приходять із конкретним замовленням, показують, як має виглядати торт, розказують про начинку. - Буває й таке, що довіряють і смак, і дизайн мені. Якщо чесно, то це навіть складніше, адже дуже хочеться, щоб десерт не тільки був людям до смаку, а й цілком задовольнив ззовні. Варто ж врахувати і вік, і стать та захоплення людини, - каже жінка. – Та не дивлячись на те, яке саме у мене замовлення, я віддаюся йому на повну. Кожен тортик виготовляю з душею та любов’ю. Бо за ці роки моє хобі стало не просто захопленням, а частинкою життя.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героїні
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