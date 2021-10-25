Петро Талаш вирощує близько 70 сортів винограду

Якщо ви не вірите, що у нашому краї можна вирощувати виноград будь-яких сортів, вам варто відвідати обійстя Петра Талаша зі Смячі. У нього, окрім звичних овочів та фруктів на городі, є ще й виноградник, який займає близько 5 соток землі.
Все почалося з 2010 року. Те, що на нашій землі можуть прекрасно родити найрізноманітніші сорти винограду, чоловік побачив на прикладі свого друга. У того на дачі красувалося близько п’ятнадцяти його сортів. У Петра Григоровича, до слова, на той час ріс лише звичайнісінький синій виноград, який був чи не у всіх смячан. Чоловік попрохав товариша поділитися кількома саджанцями щоб, в якості експерименту, посадити і в себе вдома. Потім ще додатково придивився та замовив в Інтернеті. Посадив все восени. Перший рік врожаю не було, на другий все вийшло.
За словами господаря, виноград потребує постійної уваги та догляду. Особливо у перші два роки. Щоб кущі не хворіли, двічі на рік слід проводити їх профілактичну обробку. Вперше обприскувати варто до початку їх цвітіння, вдруге – коли ягідки будуть у так званій «стадії гороху». Тоді виноград не хворітиме. Важливо дотримуватися й правильного поливу. Особисто для себе він обрав один день на тиждень і займався поливом рослин саме тоді. До речі, для кращої приживлюваності й росту молодий виноград поливають з розрахунку 30 літрів на кущ, причому в залежності від погодних умов, в середньому рослина має отримувати вологу не частіше одного разу на тиждень.
– У нас дуже родюча та добра земля, - розповів Петро Григорович. – Для вирощування винограду вона підходить ідеально, хоча спершу я й сумнівався. Дуже врожайним цього року був сорт «Аркадія», грона якого досягали до трьох кілограмів, а ще – «Киш-миш». До слова, одне його гроно може важити в середньому до 5-6 кілограмів, тоді його слід скорочувати. Якщо цього не зробити – верх визріє добре, а от нижні ягоди будуть неспілими.
Мій найулюбленіший сорт – «Надія» та «АЗОС». Вони обидва надзвичайно солодкі та хрусткі.
Серед незвичайний сортів вирощую «Конвалію». Коли кущі зацвітають, вся ділянка наливається приємними ароматами цієї весняної квітки. Куштуючи ягідку, навіть за смаком відчуваєш тонкий, мускатний, приємний післясмак квітів. А взагалі, кожен, хто побував у мне на ділянці обрав для себе свій найулюбленіший сорт. Бо хтось полюбляє з кислинкою, а комусь навпаки до смаку солодкий.
Щоб якомога довше насолоджуватися смаком винограду, господар вирощує ультраранні, ранні та ранньо-середні сорти. Зібраний урожай чоловік смакує з родиною, робить родзинки. А ще – продає його. Спочатку купували лише односельці, а поступово кількість постійних клієнтів збільшилася, бо почав викладати результати своєї плідної праці у мережу. Так про працьовитого смячанина дізналося багато людей.
– Влітку до мене приїздять цілими родинами, - каже Петро Григорович. – Люди гуляють виноградником, куштують різні сорти, обирають для себе найулюбленіший і лише тоді купують.
Окрім винограду Петро Талаш займається вирощуванням полуниці, малини, ожини, кавунів. Посадив і екзотичний фрукт актинідію (її плоди схожі на маленькі ківі). Вперше цього року вирішив розводити арахіс і вже зібрав з нього чудовий врожай. Має великий сад. А ще займається бджільництвом (наразі у нього більше двадцяти вуликів) та птахівництвом.
Чоловік розповідає, що всі ці сільські будні та постійна праця його не втомлюють.
– Коли я бачу, як із малесенького саджанця виростає великий, родючий кущ, а потім, із яким задоволенням його плоди куштують мої близькі та рідні, розумієш – все це не даремно. А для тих, хто хоче почати розводити виноград вдома, хочу порадити тільки одне – любити цю справу та вкладати у неї всю душу. Тоді й результат не забариться та радуватиме не тільки вас, а й ваших близьких.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героя
Комментариев нет:
Отправить комментарий