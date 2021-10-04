понедельник, 4 октября 2021 г.

Показник ефективності медичної реабілітації за кошти Фонду сягнув 81,8%

 

Відновне лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, що надається працюючим українцям за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, має показник ефективності 81,8% у лікуванні складних патологій.

У першому півріччі 2021 року курс реабілітації за кошти ФССУ пройшли 5 108 працівників, які знаходились на лікарняному через важке захворювання або травму (також Фонд фінансує реабілітацію для дітей застрахованих осіб, жінок з порушенням перебігу вагітності, учасників АТО).

З них 4 178 осіб повністю відновили працездатність за підсумками завершення курсу відновного лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів і змогли одразу повернутись до роботи. Показник повної ефективності реабілітації складних патологій за кошти Фонду склав 81,8%.

Найвищий показник ефективності реабілітації спостерігається в разі медико-психологічної реабілітації учасників АТО (100%), а також відновного лікування після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах тощо. Повністю відновлено працездатність у 97,7% пацієнтів за цим профілем.

Високий показник ефективності лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів в пацієнтів, які мали ревматологічні захворювання, опіки, ортопедичні і травматологічні операції (83,3%).

Ефективність реабілітації після інфарктів міокарда, нестабільної стенокардії, операцій на серці, захворювань легень, операцій на легенях і цукрового діабету становить 83,2%. Після оперативних втручань на органах зору – 81,3%.

Після інсультів і черепно-мозкових травм повністю відновлено працездатність було у 61,2% пацієнтів, які проходили реабілітацію за кошти ФССУ.

Пройти відновне лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм за кошти ФССУ має право кожна застрахована особа за наявності медичних показань – сьогодні під опікою Фонду 12 мільйонів осіб, які мають офіційне працевлаштування, або є фізичними особами-підприємцями.

Пацієнти направляються на реабілітацію після закінчення гострого періоду захворювання та за наявності визначеної медичної потреби.

Отримати консультацію щодо можливості пройти відновне лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за кошти ФССУ застраховані особи можуть за телефонами: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/975533(оберіть відділення за територіальною ознакою).

Також до відповідальних осіб за телефонами вище можуть звертатись лікуючі лікарі, чиї пацієнти потребують продовження стаціонарного лікування на базі санаторно-курортних закладів.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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