Показник ефективності медичної реабілітації за кошти Фонду сягнув 81,8%

Відновне лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, що надається працюючим українцям за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, має показник ефективності 81,8% у лікуванні складних патологій.
У
першому півріччі 2021 року курс реабілітації за кошти ФССУ пройшли 5 108
працівників, які знаходились на лікарняному через важке захворювання або травму
(також Фонд фінансує реабілітацію для дітей застрахованих осіб, жінок з
порушенням перебігу вагітності, учасників АТО).
З них
4 178 осіб повністю відновили працездатність за підсумками завершення
курсу відновного лікування на базі реабілітаційних відділень
санаторно-курортних закладів і змогли одразу повернутись до роботи. Показник
повної ефективності реабілітації складних патологій за кошти Фонду склав 81,8%.
Найвищий
показник ефективності реабілітації спостерігається в разі медико-психологічної
реабілітації учасників АТО (100%), а також відновного лікування після
оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих
статевих органах тощо. Повністю відновлено працездатність у 97,7% пацієнтів за
цим профілем.
Високий
показник ефективності лікування на базі реабілітаційних відділень
санаторно-курортних закладів в пацієнтів, які мали ревматологічні захворювання,
опіки, ортопедичні і травматологічні операції (83,3%).
Ефективність
реабілітації після інфарктів міокарда, нестабільної стенокардії, операцій на
серці, захворювань легень, операцій на легенях і цукрового діабету становить
83,2%. Після оперативних втручань на органах зору – 81,3%.
Після
інсультів і черепно-мозкових травм повністю відновлено працездатність було у
61,2% пацієнтів, які проходили реабілітацію за кошти ФССУ.
Пройти
відновне лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу
після перенесених захворювань і травм за кошти ФССУ має право кожна
застрахована особа за наявності медичних показань – сьогодні під опікою Фонду
12 мільйонів осіб, які мають офіційне працевлаштування, або є фізичними
особами-підприємцями.
Пацієнти
направляються на реабілітацію після закінчення гострого періоду захворювання та
за наявності визначеної медичної потреби.
Отримати
консультацію щодо можливості пройти відновне лікування на базі реабілітаційних
відділень санаторно-курортних закладів за кошти ФССУ застраховані особи можуть
за телефонами: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/975533(оберіть
відділення за територіальною ознакою).
Також до
відповідальних осіб за телефонами вище можуть звертатись лікуючі лікарі, чиї
пацієнти потребують продовження стаціонарного лікування на базі
санаторно-курортних закладів.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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