Як живе книгозбірня сьогодні

Про поповнення бібліографічного фонду, його матеріально-технічну базу, фінансування та роботу закладу під час карантину читачам «Променя» розповіла директорка Сновської централізованої бібліотечної системи Ніна Мокросноп.
Матеріально-технічна база
У публічній бібліотеці модернізована читальна зала та устаткована сучасними меблями. У бібліотеці-філії для дітей обладнана тепла вбиральня. Закінчився ремонт у Петрівському філіалі, а у Сновському відремонтовано опалення. Тур`янський філіал переведений у світлу і опалювану кімнату старостату. До слова, працівники бібліотеки самотужки зробили в ній поточний ремонт. Всі заклади, які мають власне опалення, забезпечені паливом.
Чи отримує бібліотека нові книги?
Український інститут книги, який зараз опікується комплектуванням бібліотек, відібрав за якістю роботи для оновлення фонду Сновську бібліотеку для дітей та публічну. Таким чином за державною програмою ми отримали чудові дитячі книжки, на черзі надходження літератури для дорослих. Крім цього дарують сучасні книги благодійники. Купуємо їх і за власні кошти від платних послуг. З місцевого бюджету виділяються кошти на передплату. Загалом різножанрової літератури на всі смаки достатньо. Нашими фондами можуть користуватися і жителі сільської місцевості.
Що робить бібліотека, щоб зацікавити своїх читачів?
Перш за все, ми прагнемо зацікавити бібліотекою, як місцем, де можна почитати, поспілкуватись, пограти і долучитись до творчості. Яскравим прикладом є робота бібліотеки-філіалу для дітей. Розширення послуг, складовою яких є просування читання: казкотерапія, бібліоняня, суботні бібліотусовки, фотозони, цікаві заходи, куточок дитячої творчості, ігровий простір, літня бібліогалявина – привернуло увагу дітей і батьків до бібліотеки та книги. Публічні простори спілкування для дітей створені у Рогізківському, Петрівському, Сновському, Староруднянському та інших філіалах. Публічна бібліотека виокремила локацію здоров`я, де бажаючі можуть посмакувати чаєм, настояним на травах, виміряти артеріальний тиск, свою вагу, переглянути книги і журнали з рекомендаціями здорового способу життя. А влітку організовує бібліопікнік для відпочиваючих у міському сквері. Бібліотека згуртовує краєзнавців, запрошує їх до участі у Сновських краєзнавчих читаннях та готує видання з історії краю. Творчих людей залучаємо до участі у конкурсі патріотичної поезії ім.Л.Тереховича, організовуємо виставки робіт майстрів.
Молодь залюбки бере участь в ігрових заходах, краєзнавчих вікторинах, квестах, велоекскурсіях. Із задоволенням поспішають на недільні посиденьки до бібліотек жіночки у Кучинівці, Рогізках. Цікаво проходять засідання клубів за інтересами у Новоборовицькому, Суничненському, Великощимельському та інших філіалах. Ці зустрічі стають віддушиною у буденності життя.
Як карантин вплинув
на роботу книгозбірень
Карантин став на заваді нашому прямому спілкуванню з людьми. Важко і нам, і читачам. Ми робимо все можливе, щоб якось підтримувати з ними зв`язок, хоча б через Інтернет. Розміщуємо інформацію на власному сайті, маємо Facebook-сторінку, створили групу «Бібліотека-простір спілкування».
Фінансування та плани
на майбутнє
Бібліотекарі постійно працюють над залученням додаткових коштів. Це організація спонсорської допомоги у придбанні ігор та матеріалів для дитячих просторів, акція «Подаруй бібліотеці книгу», надання додаткових платних послуг (ксерокопія, комп’ютерні послуги, брошурування, плануємо придбати ламінатор).
Наразі розпочався процес прийняття нової редакції закону «Про бібліотеку і бібліотечну справу», проходять етапи слухання «Стратегія розвитку читання», розпочалася робота Міністерства цифрової трансформації у межах проєкту «Дія. Цифрова освіта». За кожним з цих документів стоїть багато завдань, які треба буде реалізувати. Приємно, що нарешті робиться спроба осучаснити законодавчі документи, які регламентують діяльність бібліотек. І особливо приємно, що уже зроблені перші кроки з комп’ютеризації сільських філіалів. Ми серед перших отримали 5 комп’ютерів і 5 новеньких столиків для тих бібліотек, де у наступному році буде підключення до Інтернету. В планах – реалізувати власні проєкти, а також розширити перелік послуг, які зможе надавати бібліотека.
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