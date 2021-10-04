Вакцинація освітян

Сновщини дала змогу продовжити навчальний процес у звичному режимі. Усі освітні заклади громади працюють. Минулого тижня, коли цілком реальною стала перспектива закриття на карантин ряду місцевих шкіл, чимало їхніх працівників прийшло до пункту щеплень.
За інформацією керівника Сновського центру первинної медичної допомоги Олени Шарпан, 23 вересня було провакциновано 97 жителів Сновщини. Наступного дня – вже 112. Загалом же станом на 30 вересня імунізацію в закладах ЦПМД двома дозами препарату пройшли 1187 наших земляків. Найбільше ін`єкцій зроблено в пунктах щеплень – 1972, під час виїзду уповноважених медпрацівників у села – 782, а в центрі масової вакцинації – 472.
У своїй роботі персонал ЦПМД керується принципом індивідуального підходу до пацієнтів. Перед щепленням з`ясовується, чи нема у людини протипоказань. (Схильності до алергічних реакцій, тромбозу судин або проходження курсу хіміотерапії від онкозахворювання тощо).
Днями внесено зміни до процедури вакцинації. Тепер перше щеплення робитимуть препаратом АстраЗенека або Пфайзер, а Коронавак використовуватимуть лише для повторного.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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