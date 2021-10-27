За час пандемії медикам призначили 27 млн грн допомог від ФССУ по самоізоляції

У разі наявності потенційного ризику інфікування після контакту з хворим на коронавірусну хворобу, медичні працівники проходять самоізоляцію під меднаглядом. Заробіток, який вони втрачають за час ізоляції від COVID-19, у повному обсязі їм компенсує Фонд соціального страхування України.
З
початку пандемії Фонд прийняв на оплату листки непрацездатності, видані
медичним працівникам для проходження самоізоляції, на загальну суму понад 27
мільйонів гривень. Самоізоляцію за кошти ФССУ пройшли 15,3 тис. медиків.
Найбільше
медичних працівників, які з початку пандемії пройшли оплачувану за кошти Фонду
соціального страхування України самоізоляцію під меднаглядом, у Житомирській
області – 1 680 осіб, місті Києві – 975 осіб, Одеській області – 942 особи,
Чернігівській області – 910 осіб, Сумській області – 781 особа, Львівській
області – 775 осіб і Донецькій області – 771 особа.
Нагадаємо,
Фонд компенсує втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток для працівників
всіх професій у розмірі 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового
стажу. А для медичних працівників – у розмірі 100%. Дата фінансування допомоги
від Фонду залежить від дати подання роботодавцем відповідної заяви-розрахунку.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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