Вщент розбита дорога до Єліного потребує капітального ремонту

У двадцяти семи кілометрах від Сновська серед лісів знаходиться село Єліне. Тут зареєстровано 230 жителів, та фактично проживає значно менше.
Єліне - хоч і невеличке, але дуже мальовниче село. А ще – знахідка для будь-якого туриста, який цікавиться історією. Тут функціонує Музей історії партизанського руху на Чернігівщині, де зберігається багато експонатів часів Другої світової війни. За п’ять кілометрів від нього - обласний Музейно-меморіальний комплекс партизанської слави «Лісоград», де відтворені партизанські землянки. Неподалік від села розташований і гідрологічний заповідник загальнодержавного значення в країні Болото «Мох».
На території сусіднього села Лука працює Єлінське лісництво, а також мисливське господарство та одночасно база відпочинку «Єлінський ліс».
Здавалося б, ці ідеальні для туристів місця мали б з кожним роком розвиватися та приваблювати до себе дедалі більше людей. Та, на жаль, з роками охочих відвідати ці історичні об’єкти стає дедалі менше. І причина цьому – бездоріжжя.
Тема розбитих доріг та відсутність транспортного сполучення зі Сновськом стала для єлінців головною проблемою. Жоден автобус у село не ходить і дістатися в лікарню, ЦНАП чи на навчання студентам нічим, окрім таксі. А ціна на нього коливається в межах 300-350 гривень. І це, якщо водій погодиться їхати, бо більшість із них, чуючи напрямок до Єліного, просто відмовляється. Погодьтеся, що для пенсіонерів із їх мізерною пенсією, 350 гривень – великі гроші, які не кожен може витратити на поїздку до міста. І це ж лише в одну сторону!
Діставатися людям до міста допомагає староста округу Олександр Артюшенко. Він замовляє автобус у відділі освіти (це, до слова, також не дешеве задоволення, бо коштує 1400 грн).
Саме жахливі, вщент розбиті дороги стали причиною і відсутності транспортного сполучення, і потоку туристів. Неодноразово, туристичні автобуси просто розверталися на середині шляху, бо не ризикували їхати далі. На відміну від сімнадцяти учнів, які щодня добираються шкільним автобусом до сусідньої Тур’янської школи.
Цю тему частенько порушували і засоби масової інформації, і місцева влада, але, як то кажуть, віз і досі там.
Свою допомогу та підтримку жителям громади вирішила надати громадська організація «Правозахист Плюс». За словами її співзасновника Ігоря Калініченка, цю проблему він побачив на власні очі, відвідавши Єлінський ліс.
– Відновлення дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-48 Сновськ – Єліне (загальною протяжністю 24,3 км) наразі є пріоритетним завданням для нас, - розповідає Ігор Калініченко. – На цій ділянці автодороги дорожнє покриття місцями взагалі відсутнє, спостерігаються непоодинокі випадки осідань, наявні деформації та суцільна ямковість. У деяких місцях ями досягають 60 см. Зустрічаються і непоодинокі випадки розміщення зелених насаджень на узбіччях і укосах земляного полотна автомобільної дороги, що спричиняє погану видимість та створює аварійну обстановку.
Саме тому наша громадська організація розпочне збір підписів по відновленню автомобільної дороги з 9 по 24 жовтня в селах: Єліно, Тур’я, Іванівка, Тихоновичі, Гута-Студенецька, Старі Боровичі, Нові Боровичі, Мишине та місті Сновськ.
9 жовтня я особисто планую відвідати ваше місто, зустрітися та поспілкуватися з місцевими депутатами та спільними зусиллями зрушити цю проблему з мертвої точки.
До слова, «Правозахист Плюс» вже має досвід успішної реалізації проєкту щодо відновлення дорожнього покриття автодороги загального користування державного значення Т-25-27 Бобровиця — Свидовець — Новий Биків — Ічня, загальною протяжністю 46 км, шляхом збору підписів на підтримку проведення ремонтних робіт. Так, завдяки співпраці зі Службою автомобільних доріг у Чернігівській області, та завдяки професійності її керівництва - на даний час ремонтні роботи вказаної дороги перебувають на завершальній стадії.
Тож, сподіваюся, що наші зусилля будуть не марними і тут. Дуже важливо, щоб жителі вищезгаданих сіл підтримали нас та допомогли зібрати якнайбільше підписів. Ці документи ми передаємо у профільні міністерства та відомства, залучаємо до співпраці народних депутатів. Тож усіх людей із активною громадянською позицією просимо долучатися до співпраці та разом, спільними силами змінити те, що заважає комфортно жити людям уже багато років.
Тетяна ЛИТВИН
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