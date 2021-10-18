Розуміння, терпіння і оптимізм

Для лікаря Миколи Куценка 2 вересня стало останнім днем роботи на посаді генерального директора районної лікарні. У коментарі для «Променя» він чесно зізнався, що вже давно ухвалив для себе рішення залишити керівну посаду. – В грудні минулого року мені виповнилося 60, – розповів Микола Вікторович. – Тож я і вирішив, що надалі моя робота в медицині обмежиться суто фаховими обов’язками лікаря-психіатра і нарколога.
За плечима у Миколи Куценка – 31-річний стаж роботи на керівних посадах. Ще в радянські часи його призначили заступником головного лікаря з медичної частини. А в 2014 році він очолив великий колектив районної лікарні. Ще через п’ять років став генеральним директором цієї лікувальної установи.
Напевно, ніхто не заперечуватиме, що під час великих змін та реформ бути відповідальним за якусь справу – дуже складно. Особливо, якщо відповідальність пов’язана із охороною здоров’я десятків тисяч земляків. Проте Микола Вікторович без особливих вагань прийняв цей виклик, повсякчас пам’ятаючи про обов’язок перед місцевою громадою.
– Будь-яка реформа є дуже складним процесом. І медична – не виняток, - вважає Микола Куценко. – Особисто мені подобається не все, що зараз відбувається в сфері охорони здоров’я. Однак на загальнодержавному рівні курс змін визначено, а ми будемо його дотримуватися. Головним же завданням вважаю зробити все можливе, щоб від нововведень медичне обслуговування населення залишилося доступним і стало по-сучасному якісним. На моє глибоке переконання, медична система громади ефективно працюватиме за умови, що ми приділятимемо основну увагу підбору молодих та професійних кадрів і оснащуватимемо лікарню новою апаратурою. Хочу сказати, що останніми роками нам вдалося відчутно поліпшити ситуацію з цих питань. Один з конкретних прикладів – придбання дуже хорошого цифрового рентген-апарата. Ми ставили питання про його закупівлю 20 років і врешті-решт це сталося. Мов у приказці – вода камінь точить. (Сміється). Також наша лабораторія тепер має великий перелік обладнання для проведення різноманітних аналізів. Такий фактор значно поліпшив діагностику і призначення оптимального лікування. Стосовно кадрів, то за останній рік до нас прийшли працювати четверо молодих спеціалістів – анестезіолог, невропатолог, офтальмолог і рентгенолог. Ще шестеро молодих людей зараз проходять інтернатуру і в перспективі теж поповнять штат нашої лікарні. Важливим моментом у залученні нових лікарів до роботи саме у Сновську стала спеціалізована програма міськради з надання їм житла. До того ж ми уважно розглядаємо і за можливості виконуємо побажання молодих спеціалістів щодо створення належних умов для лікування пацієнтів. Скажімо, нещодавно придбали для офтальмологічного кабінету щілинну лампу.
Реформування галузі змусило нас дещо інакше поглянути на різного роду адміністративні та правові питання. Довелося пройти непросту процедуру ліцензування – на медичну практику, апаратуру, приміщення тощо. Вважаю, що саме завдяки фаховості та спільним зусиллям колективу лікарні вдалося адекватно пройти перший етап реформи і зосередити увагу на вдосконаленні якості надання послуг. Ми навчилися працювати в нових умовах фінансування. І навіть попри брак коштів спромоглися зберегти основні елементи системи надання вторинної медичної допомоги.
Протягом десятиліть роботи Микола Куценко сформував для себе доволі простий підхід до роботи. І полягає він у розумінні людей, терпінні при подоланні труднощів і оптимістичному настрої на майбутнє. За цим поглядом на життя – досвід і щира переконаність у правильності обраного шляху.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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