У пріоритеті – боротьба з коронавірусом

Своє професійне свято невеличкий колектив Сновського відділення Корюківського МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» на чолі із завідуючим Анатолієм Кошелем зустрічають у період стрімкого поширення коронавірусної хвороби.
За словами Анатолія Івановича, функціонує у закладі мікробіологічна та фізико-хімічна лабораторії (тут займаються дослідженням питної та не питної води, продовольчих товарів, повітря, ведуть графік медичних оглядів у сфері освіти та лікувальних закладів тощо), а також епідеміологічний відділ.
Та, на жаль, більше про професійне свято, перспективи та плани на майбутнє лікарі говорити не хочуть. Бо зараз для їх усіх в пріоритеті не свята, а захист населення від поширення коронавірусу.
Лікар-епідеміолог Людмила Первакова (на фото) розповіла, що наразі на Сновщині виникла дуже тривожна ситуація через швидке розповсюдження COVID-19.
– Лише за перші десять днів жовтня ми зафіксували 102 позитивні результати. Для порівняння – у вересні їх було 110, - розповідає лікар. – Зараз хвороба розвивається інтенсивніше та агресивніше. Якщо раніше, приміром, у родині захворіла матір, то батько чи дитина могли від неї не заразитися, або ж перенести хворобу повністю безсимптомно. Зараз же вірус розповсюджується миттєво. Варто підхопити ковід одній людині – її сім’я та колектив захворіють стовідсотково.
Станом на одинадцяте жовтня на самоізоляції знаходяться 227 людей. Офіційно. Всі ми розуміємо, що контактних набагато більше.
До слова, за весь період поширення пандемії у нас захворіло 1035 осіб, зареєстровано 2700 контактних. Померли 26 людей, з них троє цього місяця.
У зв’язку з різким поширенням коронавірусної хвороби призупинено роботу поштового відділення у Сновську, Торгового дому (гастроному), кафе «Левада», Великощимельської школи. На самоізоляції знаходяться і чотири класи Сновської ЗОШ №1.
З першого жовтня розпочався і новий епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Методом щоденного моніторингу цих хвороб на Сновщині зафіксовано перевищення середнього рівня.
Щоб уберегти себе від захворювання на грип, ГРВІ та коронавірусну хворобу необхідно дотримуватися дуже простих, але дійсно дієвих способів:
1. Уникати скупчень людей, щоб зменшити вірогідність контактів із хворими. Варто розуміти, що деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів.
2. Користуватися одноразовими масками при необхідності - щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Важливо пам’ятати, що у будь-якому випадку маску потрібно замінити, як тільки вона стане вологою чи забрудниться. Найкраще користуватися стандартними хірургічними, що мають вологостійку поверхню і довго залишаються ефективними. Економити чи лінуватися вчасно замінити маску немає сенсу - волога маска не діє. Використані маски ні в якому разі не можна розкладати по кишенях чи сумках - їх потрібно одразу викидати у смітник.
3. Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання, як у помешканні, так і в робочих кабінетах, щоб не залишати навколо себе живі віруси й бактерії.
4. Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми - для підвищення опірної здатності організму. Це збільшить шанси запобігти як зараженню, так і важким формам хвороби та її ускладненням.
5. Мати чисті руки - інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Тими ж руками ви тримаєте гроші чи тримаєтесь за поручні, де кілька годин зберігаються в активному стані віруси і бактерії, що залишились від дотиків рук інших людей. Тому необхідно часто мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту.
6. Користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками - як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю, а також при нежиті. Використані серветки необхідно одразу викидати у смітник, оскільки вони також можуть стати джерелом зараження.
Пам’ятайте ці правила та дотримуйтеся їх, аби не наражати на небезпеку своє здоров`я та близьких. Бережіть себе!
Спілкувалася
Тетяна ЛИТВИН
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