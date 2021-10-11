Що лікує лікар-отоларинголог?

Які ЛОР-захворювання найбільш поширені в Сновську та що робити для профілактики таких інфекцій? Відповіді на ці та інші запитання читачам «Променя» надав лікар-отоларинголог, завідувач поліклінічним відділенням Олег Якубовський.
Родом чоловік із Віннниці. Вперше на Чернігівщину приїхав для проходження інтернатури на базі обласної лікарні. А в нашій місцевій лікарні почав трудитися ще з 1997 року, потрапивши сюди для відпрацювання трьох років. Для молодого та перспективного спеціаліста роботи вистачало, і чоловік вирішив продовжити свою діяльність тут, у Сновську. А вже в 2013 році став завідувачем поліклініки.
– Які захворювання діагностує і лікує лікар-отоларинголог?
– Усі інфекції і запалення вуха, горла і носа: отити, гайморити, синусити, фронтити, фарингіти, ларингіти, ангіни та інші.
– Розкажіть про сучасні методики діагностики цих захворювань.
– Правильна діагностика хвороби - найголовніший етап для її успішного лікування. Нині досить ефективною є комп’ютерна томографія та МРТ (магнітно-резонансний томограф). Саме ці методи я вважаю найкращими.
– З якими захворюваннями до Вас найчастіше звертаються дорослі та батьки з дітьми?
– У кожного сезону свої захворювання. Влітку, особливо у липні-вересні, будуть загострення запальних захворювань вуха, а також виникнення сірчаних пробок. Це пов’язано з поїздками на море. Часто почали звертатися люди з синуситами — запаленням слизової оболонки навколоносових повітряних пазух. Як правило, синусити з’являються після вірусної інфекції або респіраторних захворювань. У зимовий та осінній період переважає ангіна, гайморит, отит.
Для дітей характерними є: запалення вушок, фарингіти (запалення слизової оболонки та лімфоїдної тканини глотки), збільшення аденоїдів й мигдаликів.
– Все частіше люди користуються носовими краплями та спреями. Як довго можна ними користуватися?
– Насправді, цими препаратами не можна зловживати, бо це може спричинити звикання. Взагалі ними слід користуватися при нежиті не більше 5-7 днів. Чому? Бо у нашому носі є нижні носові раковини і частина середніх раковин, які швидко звикають до крапель і перестають контролювати свій об’єм, як результат – розбухають хаотично, а потреба у краплях зростає. Тому в разі виникнення утрудненого носового дихання потрібно звернутися до лікаря, і вже він визначить причину та призначить правильне лікування.
– Інколи люди самостійно ставлять собі діагноз і призначають лікування. Чим це небезпечно?
– На жаль, таких людей дуже багато. З ними важко працювати, тому що вони впевнені у поставленому самому собі діагнозі. Такі пацієнти приходять до лікаря, озвучують свій «діагноз» і просять призначити лікування. Але, якщо ви вже прийшли, то потрібно обстежитись у лікаря, вислухати його, адже він навчався своїй професії і є кращим фахівцем, ніж Інтернет. Варто пам’ятати, що самолікування – шкідливе для здоров’я. І частіше за все, коли людина «лікує» зовсім не те, хвороба може перерости в значно більше.
– Поділіться цікавими випадками під час роботи.
– Цікавого у мене багато. Найчастіші випадки – чужорідні тіла. Діти запихають собі до вуха, рота та носа геть усе. Діставав я і маленькі батарейки, папір, копійки, детальки від іграшок, ізоленту. Був випадок, коли доводилося діставати з рота вже дорослого чоловіка лампочку. Часто звертаються з проханням витягти з вуха комах: павуків, метеликів, міль, одного разу діставав таргана. Одним словом, нудьгувати не доводиться.
– Ваші поради щодо підвищення імунітету?
– Варто тепло вдягатися, уникати протягів, вживати вітаміни, дотримуватися здорового способу життя, частіше гуляти на свіжому повітрі. Ці, на перший погляд, зовсім прості поради дійсно дуже добре впливають на людський імунітет. А зараз, в період пандемії, підтримувати його надзвичайно важливо.
– Дякую за розмову.
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