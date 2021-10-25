І кому потрібна та гойдалка?!

Ще влітку працівники Щорського лісництва взялися за облагородження зони відпочинку між Кучинівкою та Великим Щимлем. Вони збудували новеньку альтанку та вбиральню. Облаштували вхід до зони відпочинку, а ще обгородили її новеньким парканом. Окрім цього перекрили дах у двох раніше збудованих альтанках. Все пофарбували і навіть створили спеціальне місце для приготування шашлика. Встановили і достатню кількість урн для сміття.
Здавалося б, чого ще треба? Всі умови для комфортного та активного відпочинку на природі з родиною та друзями, серед красивих лісових пейзажів та чистого повітря, створено. Не забули лісівники і про дитяче дозвілля. Для них побудували красиву гойдалку. Та, на жаль, хтось подумав, що цій гойдалці буде краще не в лісі, а в себе вдома.
Дуже прикро, що зараз не цінуються ні хороші вчинки, ні старання зробити щось корисне та приємне не для себе, а для людей.
Тетяна ЛИТВИН
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