Місце не лише для розвитку, а й дозвілля

Саме так про Займищанський філіал Сновської публічної бібліотеки говорить його очільниця Світлана Смоляк.
Хоч працювати до книгозбірні жінка прийшла лише три з половиною роки тому, та вже встигла своєю небайдужістю до улюбленої справи, постійним розвитком та самовдосконаленням згуртувати довкола себе таких же любителів книги, як і сама.
За професією Світлана кухар-кондитер. Починала працювати за освітою у Чернігові, а потім, зустрівши кохання, переїхала на батьківщину чоловіка – до Займища. Роботи у невеличкому селі не було, тож влаштувалася до місцевого магазину, а згодом пішла у декретну відпустку. Коли жінці запропонували роботу бібліотекаря, погодилася, не вагаючись. Любила читати Світлана ще з дитинства, і хоч не мала відповідної освіти, була знайома з багатьма зарубіжними та українськими авторами.
За словами Світлани Миколаївни, зараз у бібліотеці зареєстровано 180 читачів. Найбільше відвідувачів зазвичай буває взимку, коли у людей з’являється більше вільного часу. Проте не порожньо у закладі і нині. Приходять переважно жінки та діти. Багатьом користувачам Світлана привозить необхідну літературу додому. Вона розповідає, що останнім часом такої послуги потребують все більше людей. Хтось не може приїздити до читальні через стан здоров’я, а хтось (особливо зараз) через страх захворіти.
Щоб підтримувати інтерес до закладу, Світлана чи не щомісяця вигадує та проводить різноманітні вікторини, конкурси, тематичні читання. Готує цікаві сценарії до кожного народного та державного свята. Зараз, приміром, готується до Дня козацтва. Активно співпрацює жінка із завідуючою сільським клубом Оксаною Халявко.
Відчутною проблемою Світлана вважає низьке фінансування книгозбірень та поповнення книжкового фонду. Аби односельці також мали змогу читати твори сучасних і нових авторів, жінка їздить до міста та користується фондом публічної бібліотеки. Чимало людей беруть участь в акції «Подаруй бібліотеці книгу», тим самим поповнюючи її фонд.
– Дуже шкода, що у нас немає ні комп’ютера, ні Інтернету. Якби кожна бібліотека була оснащена сучасною технікою, то всі заходи та свята можна було б проводити значно цікавіше. Включати до своєї програми і презентації, і перегляди фільмів, - розповідає жінка. – Впевнена, що тоді б навіть ті ж старенькі люди, які ніколи в житті не користувалися Інтернетом, заради цікавості приходили б та проводили тут свій вільний час. Не кажучи вже про дітей, які без гаджетів свого життя вже не уявляють.
Та незважаючи на всі проблеми, Світлана Смоляк своєю роботою більш ніж задоволена. Вона тут і книгу людям порадить, і в якості психолога пораду дасть, а інколи і просто вислухає та підтримає добрим словом. Саме за чуйність і працелюбність односельці її люблять та поважають.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героїні
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