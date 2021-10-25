Найважливіше про електронні лікарняні

Про те, що змінилось при оформленні лікарняного, чому більше не потрібно збирати підписи та штампи на бланках та які смс-повідомлення необхідно отримати під час оформлення тимчасової непрацездатності - відповіді на ці питання читачам «Променя» надав сімейний лікар, завідувач Тур’янської амбулаторії Володимир Цуприк.
– Розкажіть, як тепер виглядає оформлення е-лікарняних?
– По-перше, тепер не буде жодних бланків, де зазначено чим ви хворіли. Якщо ви захворіли, насамперед потрібно звернутися до лікаря, який проведе медичний огляд та призначить лікування. Якщо виявиться, що через стан здоров’я вам потрібно піти на лікарняний, лікар створить електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Цей електронний документ підтверджує вашу непрацездатність протягом прогнозованого періоду. І на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність (далі - МВТН) буде сформовано ваш електронний лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності. В особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду ви можете переглянути їх.
– На що варто звернути увагу у лікаря, коли йдеш на лікарняний?
– Під час створення лікарем МВТН пацієнтам рекомендується перевірити коректність введеної лікарем інформації. А ще – важливо отримати смс-повідомлення від електронної системи охорони здоров`я. Якщо не отримали - перевірте актуальність внесеного в систему номера телефону. Отримане повідомлення міститиме 16 значний номер, який підтверджує, що він був створений саме вам.
– Як ви дізнаєтеся, що е-лікарняний оформлено успішно?
– Фактом підтвердження успішного формування електронного лікарняного є отримання другого смс-повідомлення. Цього разу - від Пенсійного фонду України. Його ви отримаєте, якщо зареєструвалися на порталі пенсійного фонду і там зазначили саме цей спосіб комунікації. Важливо розуміти – успішність формування саме електронного лікарняного залежить від наявності ваших даних в Реєстрі застрахованих осіб. Їх має подати ваш роботодавець.
– В яких випадках Вам можуть не прийти 2 смс-повідомлення?
– Від електронної системи охорони здоров`я не прийде смс-повідомлення, якщо: у системі неактуальний ваш номер телефону, у вас змінилися персональні дані (наприклад, номер паспорта), а ви не повідомили про це лікаря, якщо МВТН був помилково створений не вам.
Від пенсійного фонду не прийде смс-повідомлення якщо: ви не зареєструвалися в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду та не обрали цей спосіб комунікації, в особистому кабінеті неактуальний номер телефону, ви офіційно не працевлаштовані та в реєстрі відсутні дані про сплату ЄСВ, ви не є застрахованою особою і ваші дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб, ваш роботодавець не подав ваші дані для внесення в РЗО.
Якщо електронний лікарняний не був сформований, у такому випадку вам слід запитати у лікаря, чи надходила відповідь від Електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо буде з’ясовано, що «запис не знайдено», а пацієнт є застрахованою особою необхідно звернутися до роботодавця або на гарячу лінію Пенсійного фонду України - телефон 0 800 503 753.
– Дякую за розмову.
Записала Тетяна ЛИТВИН
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