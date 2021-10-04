Котельні готові до роботи. Але коли розпочнеться подача газу?

Точної відповіді на вищенаведене запитання зараз не зможе дати жодна людина в країні. Сам по собі газ у сховищах є, але торговці цим «блакитним паливом» ніяк не складуть реальної ціни на нього. Світовий газовий ринок у лихоманці, в Європі вже дехто продає газ більш як по 1 долару за кубометр. (Понад 30 гривень). В Україні ж урядовці розповідають, що збережеться ціна на нього менш ніж по 8 гривень за «кубик». Окремі діячі Кабінету Міністрів взагалі заявили, що підстав для підвищення тарифів на теплопостачання немає. Мовляв, усе хай вирішує місцева влада. Хоча добре відомо – ціни на газ завжди залежали від державного керівництва у столиці. Ну хто повірить, ніби Сновська міськрада спроможна вплинути на газових олігархів? Словом, країна перебуває в очікуванні: якою ж буде вартість газу?
А доки відповіді немає – підприємства теплоенергетики завершують останні приготування до чергового опалювального сезону. Детальніше про це читачам «Променя» розповів керівник місцевої дільниці «Облтеплокомуненерго» Олександр Грабовський.
– У своєму коментарі до ситуації я хочу зупинитися на суто технічних аспектах, тобто на тому, що залежить від роботи наших спеціалістів. А питання ціни на газ і тарифоутворення вирішуються точно не у Сновську. Отже, у період між сезонами опалення колектив дільниці зосередив свої зусилля на підготовці мереж і обладнання до роботи в холодну пору року. Завданням номер один стало встановлення нового котла в котельній районної лікарні. (Старий, маючи вельми поважний вік, вже відпрацював свій ресурс і остаточно вийшов з ладу). Коли привезли обладнання, то постало питання – як затягнути всередину котел висотою майже три метри і вагою понад чотири тонни? Довелося приварити до корпусу тимчасові колеса і використати лебідку для пересування. Зараз вже можна сказати, що обладнання підключене і готове до експлуатації. Проведені роботи є прикладом так званої інвестиційної складової у формуванні тарифу.
Станом на 29 вересня дільниця «Облтеплокомуненерго» повністю готова до подачі тепла як у бюджетні установи, так і житловому фонду. Ми виконали все, що намітили – провели перевірку вимірювальної апаратури, перебрали запорну арматуру, здійснили ремонт фундаменту труби котельні, яка обслуговує вище профучилище, міський комплекс «школа-сад» і п’ятиповерхові будинки, розташовані поруч. Завершили все випробуванням мереж. Нещодавно у Сновську побував інспектор служби енергонагляду, який дуже пильно перевірив готовність системи до опалювального сезону. Навіть зазирав до комунікаційних колодязів, аби пересвідчитися: чи, бува, не крапає звідкілясь вода? У принципі, так і має бути. Перевірка є перевірка. В підсумку ми отримали позитивну оцінку і готові розпочати опалення. Єдине, про що шкодую – не вдалося провести ремонт ділянки теплотраси від лікарняної котельні до поліклініки. Доведеться це зробити вже наступного року. Наостанок зазначу, що у теплу пору року трудовий колектив нашої дільниці скорочується до 5 працівників і переводиться на 3-денний робочий тиждень. Тому вести мову про якісь масштабніші справи доволі складно. Коли розпочнеться опалювальний сезон – кількість працюючих має збільшитися до 24. Це і називається сезонним фактором.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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