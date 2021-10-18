Коли бачимо добре – лікар ставить «одиницю»

Про відновлення зору у дітей, найпоширеніші очні хвороби і що треба робити, аби завжди чітко бачити навколишній світ – у розмові з офтальмологом місцевої лікарні Тетяною Коляко.
– У наш час доволі просто наразитися на погіршення зору. Комп’ютери, смартфони та інша подібна техніка суттєво впливають на стан очей людини. Відновити зір можливо, але хіба що у дитячому віці. (Дорослому зробити це дуже складно). Для підвищення гостроти застосовується спеціальна гімнастика (вправи зі зміни фокусу тощо), масаж шийно-комірцевої зони (для покращення кровообігу), електрофарез (який стимулює підвищення спроможності ока). У разі необхідності призначається медикаментозне лікування. Є препарати, що закрапуються до очей на ніч і розслаблять очні м’язи. Тут дуже важливо, щоб і дитина, і її батьки дотрималися повного курсу і дослухалися до порад спеціалістів. Підвищення гостроти зору до 0,6 або 0,7 – це результат тривалих і наполегливих зусиль. Процес може розтягнутися на цілий рік і виглядає наступним чином: один місяць лікування – тримісячна перерва. І так декілька разів.
У дорослому віці перед деякими людьми постає така проблема, як катаракта (помутніння в кришталику ока). Тут уже без хірургічного втручання не обійтися. Протягом останніх двох місяців ми виписали 4 направлення до обласної лікарні на проведення таких операцій. Був випадок, коли в однієї жінки, яка майже не бачила, зір відновився на 80%. Вважаю це хорошим показником професійності наших хірургів-офтальмологів. Принагідно треба згадати таку хворобу, яку можна по-простому назвати інфарктом ока. Вона теж лікується. Є приклад надання допомоги хворому на цукровий діабет, зір якого погіршився. Йому провели інтравітріальне введення препарату під назвою айля. (Це коли під місцевою анестезією пацієнту вводять її шприцом у скловидне тіло ока).
У практиці доводиться зустрічатися із дисфункцією мейбомієвих залоз. (Людина відчуває, ніби під повіки потрапив пісок). Дехто терпить такий дискомфорт декілька років, відкладаючи візит до лікаря. Однак краще вчасно звернутися до офтальмолога по меддопомогу. До того ж для одужання в даному випадку потрібний час і набір процедур – спеціальний масаж, компреси тощо.
Поміж деяких людей побутує стереотип, що від кольору очей певною мірою залежить гострота зору. Це не так. Але правдою є те, що у карооких в похилому віці можуть спостерігатися особливості відходу очного пігменту. А подібний фактор створює передумови для виникнення глаукоми. Також необхідно розповісти про зміну кольору ока, коли так звана райдужка з блакитної стає рудуватою. У даному випадку можна говорити про ознаки іридоцикліту – запального процесу, який потребує лікарського реагування.
На прийом до офтальмолога нерідко приходять пацієнти, до очей яких під час сільгоспробіт або візитів у ліс потрапили сторонні предмети –уламки гілочок, трава. Окрему групу складають робітники у сфері металообробки. Багато хто з них, користуючись болгаркою, не вдягає окуляри. Наслідки відомі. Тому не зайвим буде нагадати нашим землякам про необхідність дбайливого ставлення до свого зору. Для тих професій, які передбачають систематичне навантаження на очний апарат, треба передбачити правильний режим. Робота має тривати 40 хвилин, після чого слід приділяти час для 10-хвилинної перерви з простою відновлювальною гімнастикою. І навіть попри життєві клопоти не забувати про двогодинні прогулянки на свіжому повітрі, коли очі мають змогу відпочити. У такому разі кожен бачитиме все дуже добре до вельми поважного віку. А лікар оцінить зір на тверду «одиничку».
Розмовляв Олег МІРОШНИЧЕНКО
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