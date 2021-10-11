Пошана досвіду, мудрості й традиціям

З нагоди Дня людей поважного віку минулого тижня відбулися збори ветеранського активу Сновщини. Легка, душевна і доброзичлива атмосфера панувала в залі, коли шанованих представників старшого покоління привітали гості: міський голова Олександр Медведьов, заступник голови Корюківської райради Іван Орда, лідер обласної ветеранської організації Анатолій Скуратович і начальник відділу РТЦКСП майор Андрій Ісаченко.
У коротких промовах кожен виступаючий по-своєму щиро і змістовно наголосив на тому дійсно важливому значенні старшого покоління в житті місцевої громади. Саме ветерани були творцями нашого минулого, залишивши нинішньому поколінню зримі приклади хоробрості, трудової звитяги і громадянського обов`язку. І зараз, навіть перебуваючи на схилі віку, вони свідомо долучаються до різних справ, якими живе рідна Сновщина. Їхні досвід, мудрість та розважливість дуже потрібні землякам.
Цього дня за вагомі заслуги у громадській діяльності Михайло Тичина отримав Почесну грамоту міськради і грамоту обласної організації ветеранів. Віталію Полюшку оголосили подяку міськради і повідомили про присвоєння звання «Почесний ветеран України». Почесною грамотою райради було відзначено Раїсу Гець. За велику увагу до проблем людей поважного віку грамотою обласної організації ветеранів нагороджено Олександра Медведьова. А під загальні оплески грамоту РТЦКСП вручено Людмилі Кравець, яку багато хто вважає справжньою душею ветеранського руху нашого краю.
На урочистих зборах також пролунали вітання присутнім від представників Пенсійного фонду (Олена Пилипчук), райлікарні (Олег Якубовський), управління освіти (Микола Криницький). Усі ці добрі слова вкотре підтвердили, що місцева ветеранська організація справді належить до числа провідних у Чернігівській області й налаштована активно продовжити роботу на благо місцевої громади.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото з сайту Сновської міськради
Комментариев нет:
Отправить комментарий