Ольга Свистунова: «Музична школа – все моє життя»

Щодня стіни Сновської музичної школи імені Натана Рахліна наповнюються чистими й неповторними звуками найрізноманітніших музичних інструментів. І, мабуть, у світі немає жодної людини, яку б ці звуки не зачаровували, не змушували серце битися частіше, а душу насолоджуватися й отримувати справжнє естетичне задоволення.
По особливому зворушують та захоплюють з першої ноти звуки фортепіано, які трепетно та чуттєво виринають з-під пальців Ольги Свистунової, людини, яка всю себе присвятила музиці та розвитку улюбленого закладу.
Ольгу Володимирівну по праву можна вважати прикладом для наслідування, адже вона все своє життя присвятила одній справі – музиці. У шість років пішла опановувати гру на фортепіано до місцевої музичної школи, далі паралельно навчилася грати на гітарі. За освітою вона викладач по класу фортепіано, а також концертмейстер. І досі жінка дякує своїм викладачам Надії Одінець та Віталію Трохименку за те, що надихнули її піти шляхом мистецтва та музики. А ще – своїм батькам, лікарям за освітою, які не суперечили мріям доньки та завжди підтримували.
У Сновській музичні школі Ольга Володимирівна вже 43 роки. Починала з викладача по класу фортепіано, акомпонувала колегам та учням під час гри на різних інструментах. У 1995 році стала завідуючою фортепіанним відділом, а через три роки – заступником з навчально-виховної роботи. Та на цьому кар’єрний ріст не припинився і з 2002 року вона – директор закладу, який очолювала 17 років. Зараз жінка повернулася до того, з чого й починала – викладача по класу фортепіано, бо зрозуміла – робота директорства з усіма паперовими й адміністративними турботами, забирала все більше часу, який вона хотіла витрачати лише на одне – музику й творчість.
Протягом усіх цих років спрагла до знань жінка не переставала навчатися. Після училища закінчила Київський педагогічний інститут ім. Драгоманова, поєднувавши навчання з офіційною роботою. А в 2010 році вступила до магістратури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Навчається вона і зараз. Адже, за її словами, тепер настільки сучасні та допитливі діти, що кожного дня доводиться опановувати щось нове, розвиватися та йти в ногу із часом разом із ними.
– Ольго Володимирівно, якій музиці надаєте перевагу? Що з сучасних виконавців, на Вашу думку, варте уваги?
– Я обожнюю класичну музику. Серед сучасних композиторів дуже люблю Руслану Лісову, Наталію Торопову, Євгенію Дзюбу, Олену Девіс-Ярошенко, а також фортепіанне тріо «Belsuono», яке виконує класичні твори в сучасній обробці. Саме їх я завжди раджу своїм вихованцям не лише для вивчення, а й для того, аби у них розвивався естетичний смак.
– Чи є у Вас вихованці, якими особливо пишаєтеся?
– Я пишаюся кожною дитиною, яка займається музикою. Ця справа не для кожного. Вона потребує неабиякої дисципліни, посидючості, працелюбства. Звичайно, не всі випускники закладу стали музикантами, та всі без винятку стали гарними, порядними людьми. З багатьма з них я підтримую зв’язок і досі. Приміром, Іриною Мушкетик (вона працює у Брянській філармонії), Наталією Воробей (яка знайшла себе в модельному мистецтві, відкривши власну школу), Валерією Свириденко (артисткою Харківського театру музкомедії), Ольгою Довбиш (головою об’єднання майстрів Сновщини).
– Які, на Вашу думку, мінуси та плюси в роботі?
– Мінусів я не бачу. Ми працюємо з найпрекраснішим видом мистецтва, розвиваємо дитячі творчі здібності, вчимо їх вірити у власні сили, не боятися сцени та публічності. Що може бути краще за це? Щодня я бачу, з яким вогником в очах діти сідають за музичні інструменти, як натхенно вони грають. І повторюю їм, що музика навколо нас, треба тільки вміти її чути...
Спілкувалася Тетяна ЛИТВИН
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За словами директорки закладу Лариси Сіренької, наразі в школі навчаються 205 учнів та працюють 22 висококваліфіковані викладачі. Навчання в школі відбувається на 15 спеціалізаціях: фортепіано, скрипка, баян, акордеон, домра, гітара, бандура, блок-флейта, труба, кларнет, тромбон, валторна, ксилофон. Діє клас сольного співу та хореографії.
У школі працюють 16 учнівських колективів. З них - 3 оркестри, хор «Снов’яночка», хореографічний колектив «Акварель» та 4 викладацькі колективи: дует « БІСС» (у складі С.І. Крецули та С.М. Гладченко), ансамбль народних інструментів «Фантазія», ансамбль гітаристів «Бароко» (керівник Т.І. Гребенюк), інструментальний дует (Н.Г. Козієва, М.В. Тєлєгіна), інструментальний ансамбль викладачів (Н.Ф. Лашук, Н.В. Павленко та В.Ф. Лашук).
За останній рік учні отримали 75 нагород на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
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