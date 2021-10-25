У лікарні – новий керівник

У вівторок Ірину Якубовську було визнано переможцем конкурсу на посаду генерального директора Сновської центральної районної лікарні. Комісія в складі п’яти представників трудового колективу та профспілкової організації цієї установи і двох посадових осіб міськради заслухали її концепцію роботи лікарні. Претендентка компетентно розповіла про своє бачення подальшої діяльності ЦРЛ й відповіла на всі поставлені запитання.
Отже, місцева лікарня надає вторинну спеціалізовану медичну допомогу. Прийом хворих ведеться за 16 профілями – хірургія, травматологія, урологія, неврологія, оторингологія, офтальмологія, дерматовенерологія, наркологія, психіатрія, акушерство та гінекологія, ендокринологія, кардіологія, фтизіатрія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика. Функціонують кабінети: УЗД, ЛФК, процедурний, протитуберкульозний, «Довіри», клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом, фізіотерапевтичний, лікарняний банк крові, рентгенологічний, флюорографічний. Ліжковий фонд лікарні складається зі 143 ліжок. (До речі, в розрахунку на кількість населення громади, це один з найвищих показників в області). У середньому протягом року стаціонарне лікування проходять від 4 до 5 тисяч пацієнтів. Проводиться близько чотирьохсот операцій. Колектив медзакладу складається з 26 лікарів, 99 середніх медпрацівників і 88 осіб молодшого та обслуговуючого персоналу.
Ірина Якубовська народилася в 1970 році в нашому місті. Закінчила школу №3. Вищу освіту здобула у Вінницькому медичному інституті. Інтернатуру пройшла на базі Київського інституту післядипломної освіти та Чернігівського пологового будинку за фахом «акушерство і гінекологія». З 1997 року працює в місцевій райлікарні. У 2006 році була призначена завідуючою поліклінічним відділенням ЦРЛ. Згодом, у 2014 році, стала заступником головного лікаря з медичної частини. Торік у Національному університеті «Чернігівська політехніка» здобула кваліфікацію магістра публічного управління та адміністрування. На даний час є виконуючою обов’язки генерального директора райлікарні. Заміжня. (Чоловік – лікар-отоларинголог). Має сина.
Подаючи на розгляд комісії свої пропозиції щодо роботи лікарні, Ірина Володимирівна передовсім зробила акцент на необхідності проведення кадрового аудиту. Персонал закладу має відповідати кваліфікаційним вимогам, а керівний склад – активніше долучатися до процесу навчання. Новий час ставить нові вимоги до медицини. На часі також удосконалити принципи оплати праці. Хто більше й професійніше працює – має і більше заробляти. Своєрідним інвестиційним напрямком розвитку лікарні стане ремонт інфекційного відділення (що дуже актуально з огляду на поширення захворюваності на СОVID-19), обладнання реанімації на першому поверсі лікарні, придбати новий санітарний транспорт, продовжити закупівлю лікувального обладнання та діагностичної апаратури. На часі приділити більшу увагу заходам енергоефективності. (Особливо з огляду на нинішні ціни на теплопостачання). Приділяти якнайбільшу увагу питанню залучення до роботи у Сновську нових лікарів. (Тут дуже доречною є програма підтримки, затверджена міськрадою під умовною назвою «Житло для молодих спеціалістів»). На думку Ірини Якубовської, наша лікарня має необхідний потенціал для підтримання ще трьох угод на надання медпослуг з Національною службою здоров’я. Це дозволить суттєво збільшити фінансування закладу і краще дбати про здоров’я жителів Сновщини. Важливим фактором подальшої роботи лікарні стане створення належної атмосфери – приязної, комфортної і професійної. А ще – започаткувати діяльність власного сайту для належного інформування громадськості з різних питань.
Працювати в умовах реформування складно, але життя і реалії спонукають до ефективних і адекватних дій. Слід сподіватися, наявний управлінський досвід і бажання працювати допоможуть Ірині Якубовській гідно очолити колектив райлікарні, завершити процес комп’ютеризації лікувального процесу і зробити все можливе для збереження якості надання медичних послуг населенню.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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