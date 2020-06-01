Дитячий садок №1 заграв новими барвами

Зараз цей заклад дійсно не впізнати – таким охайним та затишним його не пам’ятають ще з часів будування.
Лише за вісім місяців нова очільниця дитсадка Тетяна Булденко зробила неможливе: поточний ремонт корпусів, автостоянку, озеленення території, і це ще далеко не все, чим заклад зараз може пишатися.
З 1 червня до садочку повернулися діти
У перший літній день бажаючих знову відвідати дитячий садочок виявилося 25. Єдина умова – обов’язкова довідка про стан здоров’я дитини із лікарні.
Щоранку батьків з їх малечею на подвір’ї зустрічає медична сестра та вихователь (батьки не мають права у період карантину заходити до приміщення дитсадка). Дитині одразу вимірюють температуру безконтактним термометром. Якщо вона не підвищена – дитину передають вихователеві.
До речі, щодня ведеться спеціальний журнал, у якому записують температуру дітей, яку вимірюють кожні 4 години, починаючи з 8 ранку.
Персонал закладу засобами індивідуального захисту повністю забезпечений, так само як і засобами для дезінфекції приміщення. На період карантину діють спеціальні куточки, у яких наявні всі ці дезінфектори.
Скорочень працівників за
період карантину не було
Про це повідомила директорка закладу Тетяна Булденко. Всі працівники продовжують працювати у повному складі, жодного скорочення за цей період не відбувалося. Вихователі пенсійного віку, які знаходяться на період карантину у зоні ризику, пішли у щорічні чергові відпустки.
Поточний ремонт закладу
Перше, на що одразу звертаєш увагу, підійшовши до закладу – нова автостоянка для транспорту. Це питання давно було на устах батьків, які щоранку привозили своїх дітей до закладу. І ось, нарешті, місце для стоянки машин таки з’явилося.
Помітно покрасивішала і територія закладу. Стелажі з квітами у горщечках, невеличка альпійська гірка, яскраві клумби, на яких нещодавно висадили додатково 30 кущів троянд – вся ця краса подобається та радує око не тільки дітлахів, але й вихователів та батьків.
Оновлення відбулося і всередині корпусів. У 19 кімнатах поклеїли шпалери (їх, до речі, надали Тур’янський НВК та Сновська гімназія зі своїх закладів). У трьох групових кімнатах постелили лінолеум, також пофарбували підлогу, відновили фоє та замінили там плитку. В середньому корпусі відбувся ремонт вбиральні. У цьому ж корпусі облаштували кімнату для миття посуду. У ДНЗ поставили 12 новеньких дверей та оновили стелю. Нагадаємо, що ще до впровадження карантину було зроблено вбиральню для персоналу дитсадка, а також відремонтовано музичну залу.
У кожному з трьох корпусів зробили генеральне прибирання та оновили деякі меблі. До речі, вологе прибирання та дезінфекція меблів, іграшок тощо проводиться у закладі кожні дві години.
З’явився у садочку і живий куточок – дві папужки та амадини. Діти від цих птахів у захваті. Тепер вони щоранку поспішають у корпус, аби побачити своїх нових друзів.
Оновлення закладу відбулося за сприяння міської ради, депутата обласної ради Олега Хасенка, приватних підприємців Олександра Гончаренка та Людмили П’ятковської. Свою підтримку надали і майстри та випускники ВПУЛГ (директор Лариса Дубина). Та найбільше допомагали і підтримували колектив та працівники ДНЗ, які, не шкодуючи власних сил, робили все для того, аби у їх закладі відбулося покращення.
Оновлений садочок чекає на малечу
- Ми вже можемо приймати заяви від батьків та набирати дві ясельні групи, - розповідає Тетяна Андріївна. - Якраз для найменших діток наразі облаштовується дитячий майданчик.
Заклад, розрахований на 250 дітей, до запровадження карантинних обмежень налічував 177. Другого червня у ДНЗ було 33 дитини. Хочу нагадати батькам, які планують привести свою дитину до нас у найближчий час, що для того, аби ми могли її прийняти, необхідно мати довідку про стан здоров’я. У лікарні таку довідку можна отримати лише при наявності у вашої дитини всіх планових щеплень.
І хоч зроблено вже і так немало, Тетяна Андріївна на цьому зупинятися не збирається. Вже виготовлено проєкт на ремонт кухні у закладі, який, сподіваються працівники ДНЗ, буде підтримано. Також необхідно поміняти сантехніку у кімнатах для миття посуду та закупити нові дитячі ліжка та меблі для групових кімнат. Всі разом мріють і про сучасні ігрові майданчики для малечі, які їм так необхідні, і ще про багато інших вигод…
Та дивлячись на такі швидкі та впевнені кроки очільниці та її колективу, впевнені – всі їх плани та задуми обов’язково здійсняться.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Лише за вісім місяців нова очільниця дитсадка Тетяна Булденко зробила неможливе: поточний ремонт корпусів, автостоянку, озеленення території, і це ще далеко не все, чим заклад зараз може пишатися.
З 1 червня до садочку повернулися діти
У перший літній день бажаючих знову відвідати дитячий садочок виявилося 25. Єдина умова – обов’язкова довідка про стан здоров’я дитини із лікарні.
Щоранку батьків з їх малечею на подвір’ї зустрічає медична сестра та вихователь (батьки не мають права у період карантину заходити до приміщення дитсадка). Дитині одразу вимірюють температуру безконтактним термометром. Якщо вона не підвищена – дитину передають вихователеві.
До речі, щодня ведеться спеціальний журнал, у якому записують температуру дітей, яку вимірюють кожні 4 години, починаючи з 8 ранку.
Персонал закладу засобами індивідуального захисту повністю забезпечений, так само як і засобами для дезінфекції приміщення. На період карантину діють спеціальні куточки, у яких наявні всі ці дезінфектори.
Скорочень працівників за
період карантину не було
Про це повідомила директорка закладу Тетяна Булденко. Всі працівники продовжують працювати у повному складі, жодного скорочення за цей період не відбувалося. Вихователі пенсійного віку, які знаходяться на період карантину у зоні ризику, пішли у щорічні чергові відпустки.
Поточний ремонт закладу
Перше, на що одразу звертаєш увагу, підійшовши до закладу – нова автостоянка для транспорту. Це питання давно було на устах батьків, які щоранку привозили своїх дітей до закладу. І ось, нарешті, місце для стоянки машин таки з’явилося.
Помітно покрасивішала і територія закладу. Стелажі з квітами у горщечках, невеличка альпійська гірка, яскраві клумби, на яких нещодавно висадили додатково 30 кущів троянд – вся ця краса подобається та радує око не тільки дітлахів, але й вихователів та батьків.
Оновлення відбулося і всередині корпусів. У 19 кімнатах поклеїли шпалери (їх, до речі, надали Тур’янський НВК та Сновська гімназія зі своїх закладів). У трьох групових кімнатах постелили лінолеум, також пофарбували підлогу, відновили фоє та замінили там плитку. В середньому корпусі відбувся ремонт вбиральні. У цьому ж корпусі облаштували кімнату для миття посуду. У ДНЗ поставили 12 новеньких дверей та оновили стелю. Нагадаємо, що ще до впровадження карантину було зроблено вбиральню для персоналу дитсадка, а також відремонтовано музичну залу.
У кожному з трьох корпусів зробили генеральне прибирання та оновили деякі меблі. До речі, вологе прибирання та дезінфекція меблів, іграшок тощо проводиться у закладі кожні дві години.
З’явився у садочку і живий куточок – дві папужки та амадини. Діти від цих птахів у захваті. Тепер вони щоранку поспішають у корпус, аби побачити своїх нових друзів.
Оновлення закладу відбулося за сприяння міської ради, депутата обласної ради Олега Хасенка, приватних підприємців Олександра Гончаренка та Людмили П’ятковської. Свою підтримку надали і майстри та випускники ВПУЛГ (директор Лариса Дубина). Та найбільше допомагали і підтримували колектив та працівники ДНЗ, які, не шкодуючи власних сил, робили все для того, аби у їх закладі відбулося покращення.
Оновлений садочок чекає на малечу
- Ми вже можемо приймати заяви від батьків та набирати дві ясельні групи, - розповідає Тетяна Андріївна. - Якраз для найменших діток наразі облаштовується дитячий майданчик.
Заклад, розрахований на 250 дітей, до запровадження карантинних обмежень налічував 177. Другого червня у ДНЗ було 33 дитини. Хочу нагадати батькам, які планують привести свою дитину до нас у найближчий час, що для того, аби ми могли її прийняти, необхідно мати довідку про стан здоров’я. У лікарні таку довідку можна отримати лише при наявності у вашої дитини всіх планових щеплень.
І хоч зроблено вже і так немало, Тетяна Андріївна на цьому зупинятися не збирається. Вже виготовлено проєкт на ремонт кухні у закладі, який, сподіваються працівники ДНЗ, буде підтримано. Також необхідно поміняти сантехніку у кімнатах для миття посуду та закупити нові дитячі ліжка та меблі для групових кімнат. Всі разом мріють і про сучасні ігрові майданчики для малечі, які їм так необхідні, і ще про багато інших вигод…
Та дивлячись на такі швидкі та впевнені кроки очільниці та її колективу, впевнені – всі їх плани та задуми обов’язково здійсняться.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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