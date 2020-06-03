Фонд отримав 3 357 повідомлень про гостре профзахворювання медиків на COVID-19

Станом на сьогодні, 17 червня, Фонд соціального страхування України отримав 3 357 повідомлень від закладів охорони здоров’я щодо гострого професійного захворювання медичних працівників на COVID-19.Про це начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Сергій Таровик повідомив на селекторній нараді за участі начальників відділів управління профілактики страхових випадків, керівників і страхових експертів з охорони праці управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві.
Захворювання медичного чи іншого працівника на коронавірусну хворобу внаслідок контакту з інфікованим пацієнтом, матеріалами чи переносниками захворювань під час виконання посадових обов’язків внесено до переліку професійних захворювань і вважається нещасним випадком на виробництві. Відповідні зміни затверджено постановою КМУ від 13.05.2020 № 394.
Під час наради було проаналізовано та надано роз’яснення щодо спірних питань встановлення та розслідування гострих професійних захворювань, лабораторно підтверджених випадків інфікування SARS-CoV-2 медичних працівників.
«Від оперативності розслідування випадків захворювання медиків на COVID-19 залежить своєчасне надання їм матеріального забезпечення, страхових виплат і медико-соціальних послуг. Водночас, важлива об’єктивність проведення розслідувань випадків гострих професійних захворювань медичних та інших працівників», – говорить начальник управління профілактики страхових випадків Сергій Таровик.
Станом на сьогодні затверджено 97 актів за формою Н-1/П щодо підтвердження гострого професійного захворювання медичних та інших працівників, які були безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Крім того, затверджено 33 акти за формою Н-1/НП щодо відсутності зв’язку інфікування з виконанням посадових обов’язків (зокрема, у разі інфікування медика у побуті).
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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