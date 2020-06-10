среда, 10 июня 2020 г.

За підсумками травня Фонд недоотримав 423 млн грн частки єдиного внеску


До бюджету Фонду соціального страхування України упродовж травня 2020 року надійшло 1,856 млрд гривень частки єдиного внеску, що на 0,423 млрд гривень, або 18,6% менше від прогнозного показника.

Усього з початку року на рахунок Фонду від частки ЄСВ надійшло 10,066 млрд грн, що менше плану на 1,097 млрд грн, або 9,8%.
Невиконання дохідної частини бюджету Фонду пов’язано, зокрема, з нижчим від прогнозованого розміром фонду оплати праці по країні, зменшенням обсягів виробництва під час пандемії.
З метою забезпечення стабільної роботи Фонду 20 травня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо надання ФССУ фінансової допомоги з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у розмірі 2,279 млрд грн. З них - 1,808 млрд грн Фонд має повернути державі. Комітет ВРУ з питань бюджету 03 червня 2020 року погодив виділення зазначених коштів, фінансова допомога буде надана Фонду після внесення змін до річного бюджету.
Зазначимо, надходження в розмірі 9,5727% єдиного внеску є основним джерелом доходів ФССУ. Вони направляються на фінансування матеріального забезпечення, страхових виплат і медико-соціальних послуг для 12,3 млн застрахованих осіб і понад 205 тисяч потерпілих на виробництві та їх родин.

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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