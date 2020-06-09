Результати онлайн-конкурсу «Stand-Up Книга»

Модернізоване суспільство потребує інтелектуального читача. Саме тому місія дитячих книгозбірень - змалечку зрощувати в людини допитливість та активність. До Міжнародного дня захисту дітей у Сновській дитячій бібліотеці був організований онлайн-конкурс «Stand-Up Книга». Сміливці, які взяли у ньому участь, мали цікаво презентувати улюблену книгу, аби її обов’язково захотіли прочитати й інші. Такий конкурс проводився вперше, тому хвилювалися не лише учасники, але й самі працівники.
Але переживання були даремні. Адже всі ті, хто взяв участь у конкурсі – вже переможці. Діти показали свою культуру читання, зумівши донести до глядача (через відеоролик ) неповторну гаму почуттів. Кожне відео було особливе, неповторне. Звісно, у реалізації задуманого велика роль належить і батькам, які підтримували та допомагали своїм чадам.
Хвилювання працівників бібліотеки також було невиправданим. Адже сам конкурс і підведення підсумків відбулися на високому рівні, подарувавши усім учасникам гарні емоції. В умовах карантину не можна зібрати всіх разом для вітання, але з кожним окремо бібліотекарі спілкувались, вручали дипломи і гарні книжки в подарунок, представлені Вікторією Завадською з Києва.
Диплом переможця (лідер за кількістю лайків!) виборов Дмитро Білоус (на знімку разом із мамою Іриною). Хлопчик навчається у ЗОШ №1 у 2-А класі. Він розповів про свою улюблену книжку «Неймовірні пригоди М’якуша, Нетака та Непосидька» Юрія Чеповецького. Глядачів полонила емоційна розповідь хлопчика, яка яскраво демонструє його захопленість прочитаним. А у книзі діти зможуть знайти відповідь на безліч неймовірних запитань.
Софія Галка, учениця ЗОШ №2 (5 клас), здобула друге місце. Улюблений автор дівчинки Всеволод Нестайко, тому і книгу вона обрала саме його «У країні сонячних зайчиків». Разом із Софією ми знову повернулися до сторінок улюбленого багатьма видання. Поринули у світ дитинства.
Тімур Колоша, учень ЗОШ №1, навчається у 2-Б класі, отримав ІІІ місце у конкурсі. Хлопець розповів про свій досвід читання та цікаво представив серію книг Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди у лісовій школі». Вміння гарно розповісти не залишило нікого байдужим, тому ця книга також буде прочитана ще не однією дитиною.
Всеволод Мельник навчається у ЗОШ №1 (6-Б клас). Отримав перемогу у номінації «Винахідливість». Уяву хлопчика полонила книга Лесі Вороніної «Таємне товариство боягузів». Світ пригод та фантастики – неосяжний, про це і розповів у своєму відео Всеволод. Хлопець також запропонував при виборі книги звертати увагу на малюнки, яких у його улюбленій повісті – вдосталь.
Мирослава Воробей, ЗОШ №2, учениця 4 класу. Перемогла у номінації «Творчість». На початку дівчинка розповіла про своїх домашніх улюбленців, а потім представила і книгу, яка стосується згаданої теми. Це видання Дж. Стронг «Ракета на чотирьох лапах». Мирослава захоплено надихає на читання й інших школярів.
Софія Сильченко, Сновський НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.», 4 клас. Здобула перемогу у номінації «Креативність». Для Софії улюбленою стала книга Ерін Гантер «Таємниці кланів» із серії «Коти-вояки». Мабуть тому, що і в самої вдома живе 2 улюбленці. Тому розповідь про книгу також вийшла емоційною та захоплюючою.
І остання номінація – «Комунікабельність». У ній перемогу отримав учень ЗОШ №2 (4 клас) Єгор Тютюнник. Він представив книгу Галини Вдовиченко «36,6 котів компаньйонів». Невимушено, але разом з тим цікаво, розповів Єгор про свою улюблену книгу, заохотивши тим самим до її прочитання й інших дітей (а, може, й навіть дорослих).
Словом, читацькі смаки у всіх різні. Але кожен із конкурсантів знайшов «свою» книгу у стінах дитячої книгозбірні. Ту, яку перечитуватиме неодноразово та яку порадить однокласникам. Дуже приємно, що діти не посоромились взяти участь, а навпаки – проявили креативність та допитливість. Сподіваємось, що такий конкурс буде і надалі користуватись популярністю. Адже читати модно! А бібліотекарі із нетерпінням чекають зняття карантинних обмежень, адже вже скучили за своїми улюбленими читачами.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
Але переживання були даремні. Адже всі ті, хто взяв участь у конкурсі – вже переможці. Діти показали свою культуру читання, зумівши донести до глядача (через відеоролик ) неповторну гаму почуттів. Кожне відео було особливе, неповторне. Звісно, у реалізації задуманого велика роль належить і батькам, які підтримували та допомагали своїм чадам.
Хвилювання працівників бібліотеки також було невиправданим. Адже сам конкурс і підведення підсумків відбулися на високому рівні, подарувавши усім учасникам гарні емоції. В умовах карантину не можна зібрати всіх разом для вітання, але з кожним окремо бібліотекарі спілкувались, вручали дипломи і гарні книжки в подарунок, представлені Вікторією Завадською з Києва.
Диплом переможця (лідер за кількістю лайків!) виборов Дмитро Білоус (на знімку разом із мамою Іриною). Хлопчик навчається у ЗОШ №1 у 2-А класі. Він розповів про свою улюблену книжку «Неймовірні пригоди М’якуша, Нетака та Непосидька» Юрія Чеповецького. Глядачів полонила емоційна розповідь хлопчика, яка яскраво демонструє його захопленість прочитаним. А у книзі діти зможуть знайти відповідь на безліч неймовірних запитань.
Софія Галка, учениця ЗОШ №2 (5 клас), здобула друге місце. Улюблений автор дівчинки Всеволод Нестайко, тому і книгу вона обрала саме його «У країні сонячних зайчиків». Разом із Софією ми знову повернулися до сторінок улюбленого багатьма видання. Поринули у світ дитинства.
Тімур Колоша, учень ЗОШ №1, навчається у 2-Б класі, отримав ІІІ місце у конкурсі. Хлопець розповів про свій досвід читання та цікаво представив серію книг Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди у лісовій школі». Вміння гарно розповісти не залишило нікого байдужим, тому ця книга також буде прочитана ще не однією дитиною.
Всеволод Мельник навчається у ЗОШ №1 (6-Б клас). Отримав перемогу у номінації «Винахідливість». Уяву хлопчика полонила книга Лесі Вороніної «Таємне товариство боягузів». Світ пригод та фантастики – неосяжний, про це і розповів у своєму відео Всеволод. Хлопець також запропонував при виборі книги звертати увагу на малюнки, яких у його улюбленій повісті – вдосталь.
Мирослава Воробей, ЗОШ №2, учениця 4 класу. Перемогла у номінації «Творчість». На початку дівчинка розповіла про своїх домашніх улюбленців, а потім представила і книгу, яка стосується згаданої теми. Це видання Дж. Стронг «Ракета на чотирьох лапах». Мирослава захоплено надихає на читання й інших школярів.
Софія Сильченко, Сновський НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.», 4 клас. Здобула перемогу у номінації «Креативність». Для Софії улюбленою стала книга Ерін Гантер «Таємниці кланів» із серії «Коти-вояки». Мабуть тому, що і в самої вдома живе 2 улюбленці. Тому розповідь про книгу також вийшла емоційною та захоплюючою.
І остання номінація – «Комунікабельність». У ній перемогу отримав учень ЗОШ №2 (4 клас) Єгор Тютюнник. Він представив книгу Галини Вдовиченко «36,6 котів компаньйонів». Невимушено, але разом з тим цікаво, розповів Єгор про свою улюблену книгу, заохотивши тим самим до її прочитання й інших дітей (а, може, й навіть дорослих).
Словом, читацькі смаки у всіх різні. Але кожен із конкурсантів знайшов «свою» книгу у стінах дитячої книгозбірні. Ту, яку перечитуватиме неодноразово та яку порадить однокласникам. Дуже приємно, що діти не посоромились взяти участь, а навпаки – проявили креативність та допитливість. Сподіваємось, що такий конкурс буде і надалі користуватись популярністю. Адже читати модно! А бібліотекарі із нетерпінням чекають зняття карантинних обмежень, адже вже скучили за своїми улюбленими читачами.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
У бібліотеці був зроблений ремонт, який спільними зусиллями вдалося швидко і закінчити. Всередині приміщення тепер є туалет, а це велика зручність для відвідувачів. Також з’явились нові зручні меблі та комплект ляльок для театру «Буратіно».
Із послабленням карантину дитяча бібліотека вже видає читачам книжки. Для цього є окреме віконце (аби користувачі не заходили в приміщення), яке обтягнуте захисною плівкою. Бібліотекарі працюють у засобах індивідуального захисту, а книжки після прочитання проходять певну обсервацію.
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