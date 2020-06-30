В.о. директора ВД Фонду Тетяна Михайленко: заборгованість за лікарняними і декретними буде погашена найближчим часом

Дванадцять мільйонів застрахованих українців захищені на випадок хвороби, травми, вагітності та пологів, нещасного випадку, професійного захворювання, потреби в реабілітаційному лікуванні, медичних і соціальних послугах. Про додержання прав застрахованих осіб в.о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Тетяна Михайленко розповіла під час засідання Координаційної ради з питань захисту соціальних прав.
«Кожна застрахована особа, кожен офіційно працевлаштований на сьогодні є захищеним від ризику залишитись без доходу в разі хвороби, має можливість піклуватись про хвору дитину, не хвилюючись, що втратить зарплату, може бути впевненим, що отримає все необхідне лікування в разі нещасного випадку тощо. Це важлива впевненість, що ти отримаєш допомогу у випадку потреби, і Фонд її ефективно реалізує. Упродовж минулого року матеріальне забезпечення від ФССУ отримали 2,4 млн українців, страхові виплати щомісяця фінансувались для 205 тис. потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю, членів їх сімей. Понад 32 тис. працюючих пройшли реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних закладів після інсультів, інфарктів, операцій та ін., 9,7 тис. постраждалих на виробництві отримали лікування в закладах охорони здоров’я, 10,4 тис. – санаторно-курортне лікування, 5,2 тис. – забезпечені протезно-ортопедичними виробами та ін.», – зазначила Тетяна Михайленко.
Упродовж 2019 року ФССУ здійснив фінансування матеріального забезпечення на загальну суму 14,5 млрд грн, що на 1,85 млрд грн, або 14,8% більше порівняно з 2018 роком. На фінансування страхових виплат було направлено 8,5 млрд грн, що на 0,6 млрд грн, або 8,4% більше, ніж у 2018 році.
Усі виплати здійснюються Фондом у повному обсязі, охоплення реабілітаційним і санаторно-курортним лікуванням, а також медико-соціальними послугами склало 100% визначеної потреби за підсумками 2019 року.
Водночас, у зв’язку із зменшенням надходжень ЄСВ – зокрема, через нижчий від прогнозованого розмір фонду оплати праці по країні, зменшення обсягів виробництва під час пандемії – станом на сьогодні існують затримки у фінансуванні, тривалість яких становить близько 10 робочих днів. Зокрема, протягом п’яти місяців поточного року від частки єдиного соціального внеску надійшло 10,1 млрд грн, що менше від прогнозного показника на 1,1 млрд грн.
«Урядом прийнято рішення щодо виділення Фонду на поворотній основі фінансової допомоги з фонду боротьбі з COVID-19 у розмірі 1,8 млрд грн. Ці кошти будуть направлені саме на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, допомог по вагітності та пологах. Правління ФССУ та Кабінет Міністрів України внесли необхідні зміни до нашого річного бюджету, тож уже найближчим часом Фонд отримає цю допомогу та погасить заборгованість за лікарняними і декретними», – говорить Тетяна Михайленко.
Тетяна Михайленко звернула увагу, що у зв’язку із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553, звужено перелік послуг та виплат, що фінансуються Фондом. Так, на сьогодні не здійснюється фінансування одноразових страхових виплат потерпілим на виробництві або членам родини в разі смерті потерпілого; ліків і виробів медичного призначення для потерпілих на виробництві; спеціальних медичних та постійних сторонніх доглядів, побутового обслуговування, зокрема, для осіб з інвалідністю; санаторне-курортне лікування потерпілих; реабілітаційне лікування працюючих після перенесених захворювань і травм.
«Існує певна правова колізія, коли відповідно до нашого базового законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування Фонд має зобов’язання перед застрахованими особами і потерпілими здійснювати виплати у певний строк, фінансувати медико-соціальні послуги, однак за Законом № 553 ці виплати на період карантину Фонд здійснювати не може», – зазначила в.о. директора виконавчої дирекції Фонду.
За її словами, саме ці напрями фінансування забезпечують життєву необхідність потерпілих, осіб з інвалідністю систематично та регулярно вживати ліки, проходити санаторно-курортне лікування для забезпечення функціонування організму і його відновлення, недопущення погіршення стану. Відсутність фінансування доглядів для потерпілих значно обмежує їх життєдіяльність. Неможливість фінансування витрат на реабілітацію працюючих з важкими патологічними станами може призвести до важкого перебігу хвороб з наявністю частих рецидивів та ускладнень, зростання показника первинної інвалідності тощо.
«Все це обмежує права наших застрахованих осіб, потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю. Тому ми наголошуємо на необхідності внесення змін до законодавства для відновлення фінансування як одноразових страхових виплат, так і медико-соціальних послуг», – говорить Тетяна Михайленко.
За підсумками засідання Координаційна рада з питань захисту соціальних прав прийняла рішення рекомендувати Уповноваженому ВРУ з прав людини сприяти у відновленні надання за рахунок коштів Фонду медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві, одноразових виплат у разі нещасного випадку чи профзахворювання та реабілітаційного лікування працюючих на базі санаторно-курортних закладів.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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