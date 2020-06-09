Шлях до успіху торує професійне самовизначення

Кожна молода людина в своєму житті постає перед складним вибором, чим вона буде займатись, чим зароблятиме собі на життя, яку професію обере. Від того, наскільки правильним, виваженим і усвідомленим буде цей вибір, залежить подальше життя людини. Якщо його зробити вдало, то робота буде приносити лише радість, задоволення та матеріальне благополуччя. Така людина буде мати заслужений авторитет серед колег та інших людей, тобто досягне в житті успіху.
У Сновському ВПУЛГ можна не лише здобути освіту, опанувати декілька професій, але й знайти місце для реалізації своєї креативності, а, саме, через участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, концертах, змаганнях, турнірах, зустрічах, квестах, брейн-рингах, флешмобах. Училище активно співпрацює з престижними вишами України (Чернігова, Харкова, Києва та ін.), Прибалтики (Огрський лісовий технікум). Поспілкувавшись із керівництвом ВПУЛГ, зокрема з прекрасним директором Ларисою Дубиною, «Промінь» мав змогу отримати уявлення про забезпечення навчально-виховного процесу в училищі та організацію дозвілля здобувачів освіти.
Професійне самовизначення
- У ВПУЛГ майбутні учні можуть здобути професію на базі 9 та 11 класів. На базі 9 класів: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (3 роки навчання); верстатник деревообробних верстатів, столяр (3 роки); кухар-кондитер (3 роки); озеленювач, лісник, єгер (3 роки). Якщо вступати після закінчення 11 класів, то це - лісник, єгер (1 рік навчання); кухар (1,5 року); верстатник деревообробних верстатів, столяр (1,5 року); штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (1,5 року); тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорії А1, А2 (1 рік навчання). Ті, хто отримав диплом кваліфікованого робітника за професією «лісник, єгер», можуть продовжити навчання в училищі та отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший бакалавр» за спеціальністю 205 «Лісове господарство», кваліфікація «Технік лісового господарства», «Лісове господарство» ,спеціалізація «Обробка деревини». А кухарі зможуть продовжити навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології», кваліфікація «Технік-технолог з технології харчування». Варто додати, що після отримання диплому фахової передвищої освіти, студенти мають можливість здобути вищу освіту, але без складання ЗНО. Їх зараховують на ІІ курс навчання. Навчальний заклад забезпечує здобувачів освіти стипендією, одноразовим харчуванням (обід). Іногороднім надається безкоштовне проживання в гуртожитку. Учні можуть отримати професію водія категорії «С», - розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Людмила Медведкіна.
Робота навчально-практичного центру
Деревообробка сьогодні - це високомеханізоване та високопродуктивне виробництво, яке потребує кваліфікованих робітників. І саме для підготовки їх минулоріч на базі училища був створений регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій. На придбання нового сучасного деревообробного обладнання уряд виділив 1,7 млн гривень. Це сучасно обладнаний підрозділ училища. Тут не лише молоді люди, а й дорослі можуть за новими виробничими технологіями опанувати затребувані на ринку праці професії верстатника деревообробних верстатів та столяра. Для цього є всі умови: новітнє обладнання, інструменти з деревообробки, висококваліфіковані викладачі.
Важливою залишається тема навчання для дітей з особливими освітніми потребами
Сновське ВПУЛГ – єдиний заклад в області, що здійснює професійну підготовку учнів з числа дітей з особливими освітніми потребами. Тому для їх повноцінного та всебічного розвитку була створена ресурсна кімната, яка розподілена на 4 зони. Це зона підготовки домашнього завдання, спортивна, зона відпочинку та релаксу, робоча. У трьох групах (озеленювачі, кухарі та штукатури) нараховується 21 учень. Ними опікуються та привчають до самостійності вихователь Людмила Пусь, практичний психолог Світлана Забаровська та соціальний педагог Лариса Кислуха, але найближчими людьми для них є майстри виробничого навчання Алла Руднік, Зоя Єрмак та Анжела Лях. Після закінчення училища вони отримують свідоцтво та відповідний за спеціальністю розряд.
Обладнання
В училище щороку закуповують нове обладнання. Проводяться ремонти аудиторій та загалом корпусів. У цьому році оновили клас для трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, облаштували нові майстерні, лабораторії. Усі приміщення і споруди навчального закладу обладнано відповідно до діючих нормативів і санітарних норм. Для забезпечення фізичного розвитку здобувачів освіти функціонує спортивний та фітнес-зали, які також постійно оновлюються сучасними тренажерами та обладнанням. У планах – зробити ще й спортивний майданчик з силовими тренажерами задля підтримки фізичного розвитку вихованців. Розширюється і поповнюється новими природними зразками науково-дослідне лісове господарство, щороку оновлюється і закладається розсадник хвойних та рідкісних порід кущів та дерев, теплиця. Бібліотека нараховує близько 20 тис. примірників книг, підручників, брошур, періодичних видань. Тут нещодавно зробили ремонт, тому вона стала ще привабливішою для користувачів.
Викладацький склад
- В училищі працюють вимогливі, але добрі люди. Непересічні особистості, викладачі і майстри, які здатні своєю наполегливістю, творчим підходом до справи, своїм інтелектом, знаннями і культурою захопити учнів і повести їх за собою. Це сім викладачів, які мають другу вищу освіту, п’ять – звання «вища категорія», п’ять – звання «викладач-методист», один – звання «старший викладач», один має нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти». Це злагоджені та відповідальні професіонали своєї справи. Вони постійно займаються самоосвітою, відвідують курси підвищення кваліфікації та різноманітні тренінги. Не зупиняються на шляху саморозвитку і передають цю активність учням. Беруть участь у всеукраїнських наукових проєктах та конференціях, отримуючи за це дипломи та нагороди, - розповідає директорка Лариса Дубина.
Проживання та дозвілля
Іногороднім учням надають гуртожиток. Уже завершено ремонт його четвертого поверху (планується, що такі умови будуть на всіх поверхах). Усі кімнати із новими меблями (до речі, виготовлені власноруч учнями), охайні та затишні. Функціонує у ВПУЛГ і ряд гуртків. Одним із найпопулярніших залишається гурток театральної творчості та художньої самодіяльності. Учні демонструють свої акторські, вокальні та хореографічні здібності. До речі, часто беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, посідаючи призові місця. Активно підтримують різноманітні флешмоби та акції.
Стажування за кордоном
Випускники навчального закладу мають можливість пройти стажування за кордоном, застосовуючи отримані вміння та знання на практиці та отримуючи сертифікат європейського зразка. Здобувачі освіти вже їздили до Болгарії, планувалась також поїздка до Німеччини, але карантин вніс свої корективи у роботу навчального закладу. У рамках обміну досвіду планувалось розширення міжнародної співпраці задля отримання можливості стажування ще й у Франції. Безумовно, для учнів – це вагомий досвід, адже вони зможуть використати на практиці і передовий досвід країн Європи. А вивчення англійської мови відкриває широкі перспективи для інтеграції у європейське співтовариство.
Плани на майбутнє
Загалом же і педагоги, і учні налаштовані на продовження курсу розвитку свого навчального закладу, аби спільними зусиллями поступово перетворити його на визнаний центр професійної освіти нашого краю А серед основних планів: подальше удосконалення матеріально-технічної бази; здійснення підготовки учнів за дуальною формою навчання (зараз вона дуже популярна в країнах Європи). Відкриття нових професій та нових спеціальностей (до речі, наразі уже формується справа на підготовку спеціальності оператора-маніпулятора лісогосподарських машин). Продовжуємо розвиток соціального партнерства, міжнародного співробітництва.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора та з архіву
У Сновському ВПУЛГ можна не лише здобути освіту, опанувати декілька професій, але й знайти місце для реалізації своєї креативності, а, саме, через участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, концертах, змаганнях, турнірах, зустрічах, квестах, брейн-рингах, флешмобах. Училище активно співпрацює з престижними вишами України (Чернігова, Харкова, Києва та ін.), Прибалтики (Огрський лісовий технікум). Поспілкувавшись із керівництвом ВПУЛГ, зокрема з прекрасним директором Ларисою Дубиною, «Промінь» мав змогу отримати уявлення про забезпечення навчально-виховного процесу в училищі та організацію дозвілля здобувачів освіти.
Професійне самовизначення
- У ВПУЛГ майбутні учні можуть здобути професію на базі 9 та 11 класів. На базі 9 класів: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (3 роки навчання); верстатник деревообробних верстатів, столяр (3 роки); кухар-кондитер (3 роки); озеленювач, лісник, єгер (3 роки). Якщо вступати після закінчення 11 класів, то це - лісник, єгер (1 рік навчання); кухар (1,5 року); верстатник деревообробних верстатів, столяр (1,5 року); штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (1,5 року); тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорії А1, А2 (1 рік навчання). Ті, хто отримав диплом кваліфікованого робітника за професією «лісник, єгер», можуть продовжити навчання в училищі та отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший бакалавр» за спеціальністю 205 «Лісове господарство», кваліфікація «Технік лісового господарства», «Лісове господарство» ,спеціалізація «Обробка деревини». А кухарі зможуть продовжити навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології», кваліфікація «Технік-технолог з технології харчування». Варто додати, що після отримання диплому фахової передвищої освіти, студенти мають можливість здобути вищу освіту, але без складання ЗНО. Їх зараховують на ІІ курс навчання. Навчальний заклад забезпечує здобувачів освіти стипендією, одноразовим харчуванням (обід). Іногороднім надається безкоштовне проживання в гуртожитку. Учні можуть отримати професію водія категорії «С», - розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Людмила Медведкіна.
Робота навчально-практичного центру
Деревообробка сьогодні - це високомеханізоване та високопродуктивне виробництво, яке потребує кваліфікованих робітників. І саме для підготовки їх минулоріч на базі училища був створений регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій. На придбання нового сучасного деревообробного обладнання уряд виділив 1,7 млн гривень. Це сучасно обладнаний підрозділ училища. Тут не лише молоді люди, а й дорослі можуть за новими виробничими технологіями опанувати затребувані на ринку праці професії верстатника деревообробних верстатів та столяра. Для цього є всі умови: новітнє обладнання, інструменти з деревообробки, висококваліфіковані викладачі.
Важливою залишається тема навчання для дітей з особливими освітніми потребами
Сновське ВПУЛГ – єдиний заклад в області, що здійснює професійну підготовку учнів з числа дітей з особливими освітніми потребами. Тому для їх повноцінного та всебічного розвитку була створена ресурсна кімната, яка розподілена на 4 зони. Це зона підготовки домашнього завдання, спортивна, зона відпочинку та релаксу, робоча. У трьох групах (озеленювачі, кухарі та штукатури) нараховується 21 учень. Ними опікуються та привчають до самостійності вихователь Людмила Пусь, практичний психолог Світлана Забаровська та соціальний педагог Лариса Кислуха, але найближчими людьми для них є майстри виробничого навчання Алла Руднік, Зоя Єрмак та Анжела Лях. Після закінчення училища вони отримують свідоцтво та відповідний за спеціальністю розряд.
Обладнання
В училище щороку закуповують нове обладнання. Проводяться ремонти аудиторій та загалом корпусів. У цьому році оновили клас для трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, облаштували нові майстерні, лабораторії. Усі приміщення і споруди навчального закладу обладнано відповідно до діючих нормативів і санітарних норм. Для забезпечення фізичного розвитку здобувачів освіти функціонує спортивний та фітнес-зали, які також постійно оновлюються сучасними тренажерами та обладнанням. У планах – зробити ще й спортивний майданчик з силовими тренажерами задля підтримки фізичного розвитку вихованців. Розширюється і поповнюється новими природними зразками науково-дослідне лісове господарство, щороку оновлюється і закладається розсадник хвойних та рідкісних порід кущів та дерев, теплиця. Бібліотека нараховує близько 20 тис. примірників книг, підручників, брошур, періодичних видань. Тут нещодавно зробили ремонт, тому вона стала ще привабливішою для користувачів.
Викладацький склад
- В училищі працюють вимогливі, але добрі люди. Непересічні особистості, викладачі і майстри, які здатні своєю наполегливістю, творчим підходом до справи, своїм інтелектом, знаннями і культурою захопити учнів і повести їх за собою. Це сім викладачів, які мають другу вищу освіту, п’ять – звання «вища категорія», п’ять – звання «викладач-методист», один – звання «старший викладач», один має нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти». Це злагоджені та відповідальні професіонали своєї справи. Вони постійно займаються самоосвітою, відвідують курси підвищення кваліфікації та різноманітні тренінги. Не зупиняються на шляху саморозвитку і передають цю активність учням. Беруть участь у всеукраїнських наукових проєктах та конференціях, отримуючи за це дипломи та нагороди, - розповідає директорка Лариса Дубина.
Проживання та дозвілля
Іногороднім учням надають гуртожиток. Уже завершено ремонт його четвертого поверху (планується, що такі умови будуть на всіх поверхах). Усі кімнати із новими меблями (до речі, виготовлені власноруч учнями), охайні та затишні. Функціонує у ВПУЛГ і ряд гуртків. Одним із найпопулярніших залишається гурток театральної творчості та художньої самодіяльності. Учні демонструють свої акторські, вокальні та хореографічні здібності. До речі, часто беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, посідаючи призові місця. Активно підтримують різноманітні флешмоби та акції.
Стажування за кордоном
Випускники навчального закладу мають можливість пройти стажування за кордоном, застосовуючи отримані вміння та знання на практиці та отримуючи сертифікат європейського зразка. Здобувачі освіти вже їздили до Болгарії, планувалась також поїздка до Німеччини, але карантин вніс свої корективи у роботу навчального закладу. У рамках обміну досвіду планувалось розширення міжнародної співпраці задля отримання можливості стажування ще й у Франції. Безумовно, для учнів – це вагомий досвід, адже вони зможуть використати на практиці і передовий досвід країн Європи. А вивчення англійської мови відкриває широкі перспективи для інтеграції у європейське співтовариство.
Плани на майбутнє
Загалом же і педагоги, і учні налаштовані на продовження курсу розвитку свого навчального закладу, аби спільними зусиллями поступово перетворити його на визнаний центр професійної освіти нашого краю А серед основних планів: подальше удосконалення матеріально-технічної бази; здійснення підготовки учнів за дуальною формою навчання (зараз вона дуже популярна в країнах Європи). Відкриття нових професій та нових спеціальностей (до речі, наразі уже формується справа на підготовку спеціальності оператора-маніпулятора лісогосподарських машин). Продовжуємо розвиток соціального партнерства, міжнародного співробітництва.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора та з архіву
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