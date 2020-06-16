Правління схвалило зміни до річного бюджету Фонду

Сьогодні, 12 червня, під головуванням голови правління Фонду соціального страхування України, першого заступника Міністра соціальної політики Євгена Котика відбулось екстрене засідання правління. Захід пройшов у форматі відеоконференції.
Правління Фонду прийняло зміни до бюджету ФССУ на 2020 рік з метою уточнення планових показників дохідної та видаткової частин бюджету, зокрема, в частині виділення Фонду фінансової допомоги.
Це дозволить надати ФССУ 2 278,8 млн гривень фінансової допомоги з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, з них:
• 1 807,7 млн грн виділені Фонду на поворотній основі для забезпечення безперебійних виплат матеріального забезпечення застрахованим особам в умовах карантину;
• 471,1 млн грн – на безповоротній основі для виплати одноразових допомог членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від коронавірусної інфекції, а також на компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19.
Також під час засідання було оновлено Порядок складання та виконання бюджету Фонду і Коди економічної класифікації видатків бюджету. Зазначені зміни мають технічний характер і затверджені для врегулювання надання Фонду фінансової допомоги.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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