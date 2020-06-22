У Сновську поліція притягла до відповідальності п’яного водія, що зніс паркан

Поліцейські сектора реагування патрульної поліції склали адміністративний протокол на нетверезого чоловіка, який своїм легковиком зніс паркан приватного будинку і влетів у двір.
16 червня до Сновського відділення поліції надійшла інформація про водія, який пошкодив будинок і огорожу на одній з вулиць райцентру.
На місце події виїхала група реагування патрульної поліції. Правоохоронці почали спілкуватися з водієм і зрозуміли, що той добряче напідпитку. Очевидці розповіли, що він з’їхав з дороги і влетів у паркан приватного будинку, розтрощив огорожу, пошкодив будівлю та як соломинки зім’яв дитячі велосипеди.
Тільки за щасливого збігу обставин ані господиня, ані її троє дітей не потрапили під колеса легковика. Автомобіль отримав механічні пошкодження.
Поліція доставила чоловіка до центральної районної лікарні для медичного освідування за допомогою сертифікованого пристрою «Алконт». Тест виявив 2,7 проміле алкоголю в його крові.
За фактом правопорушення поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння).
Поліція відсторонила водія від керування, на нього чекає штраф у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортом на один рік.
Сектор комунікації поліції Чернігівської області
16 червня до Сновського відділення поліції надійшла інформація про водія, який пошкодив будинок і огорожу на одній з вулиць райцентру.
На місце події виїхала група реагування патрульної поліції. Правоохоронці почали спілкуватися з водієм і зрозуміли, що той добряче напідпитку. Очевидці розповіли, що він з’їхав з дороги і влетів у паркан приватного будинку, розтрощив огорожу, пошкодив будівлю та як соломинки зім’яв дитячі велосипеди.
Тільки за щасливого збігу обставин ані господиня, ані її троє дітей не потрапили під колеса легковика. Автомобіль отримав механічні пошкодження.
Поліція доставила чоловіка до центральної районної лікарні для медичного освідування за допомогою сертифікованого пристрою «Алконт». Тест виявив 2,7 проміле алкоголю в його крові.
За фактом правопорушення поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння).
Поліція відсторонила водія від керування, на нього чекає штраф у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортом на один рік.
Сектор комунікації поліції Чернігівської області
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