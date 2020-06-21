ФОНД ПРИЙНЯВ ДО ОПЛАТИ ЛІКАРНЯНІ ЧЕРЕЗ ІЗОЛЯЦІЮ ВІД COVID – 19 НА 1,5 МЛН ГРН

Станом на 15 червня до Фонду соціального страхування України подали заяви-розрахунки для фінансування листків непрацездатності, виданих у зв’язку з ізоляцією від COVID-19, на суму 1,45 млн гривень.
Загалом Фонд прийняв до оплати 1 245 лікарняних листків, які були видані застрахованим особам у випадку самоізоляції під медичним наглядом або в разі перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.
Допомога по тимчасовій втраті працездатності, яка викликана ізоляцією від коронавірусної хвороби, надається Фондом на підставі виданого у встановленому порядку лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11».
Для відкриття листка непрацездатності застрахована особа, яка має покази до самоізоляції, має звернутись до свого сімейного лікаря у телефонному режимі. На сьогодні врегульована можливість відкриття листків непрацездатності дистанційно, тож працівник не має потреби йти до лікарні. Також за допомогою засобів електронного зв’язку або безконтактно роботодавець може подати заяву-розрахунок, за якою Фонд здійснює фінансування.
Нагадаємо, усі застраховані особи мають право на компенсацію від Фонду соціального страхування України втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19. Виплата такої допомоги здійснюється на підставі відповідного листка непрацездатності, її розмір становить 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу.
Водночас, для медичних працівників ФССУ компенсує втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток у розмірі 100% середнього доходу.
Прес – служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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