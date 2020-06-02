Роз’яснення щодо отримання компенсації втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19

Фонд соціального страхування України опікується понад 12 мільйонами працюючих українців.
Як отримати від ФССУ компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19?
● У період карантину крім звичних виплат Фонд соціального страхування України надає допомогу за додатковими страховими випадками – зокрема, у разі ізоляції від COVID-19.
● Право на отримання цієї виплати мають усі застраховані особи, тобто кожен працевлаштований.
● Така допомога фінансується Фондом у разі самоізоляції під медичним наглядом або перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.
● Виключною підставою для її нарахування є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11».
● Видача відповідних лікарняних на сьогодні врегульована, МОЗ України спільно із ФССУ проведено селекторну нараду з департаментами (управліннями) охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій щодо оформлення таких документів.
● Крім того, МОЗ рекомендувало закладам охорони здоров’я здійснити заміну попередньо виданих у зв’язку із самоізоляцією довідок на листки непрацездатності.
● Строк видачі таких листків непрацездатності відповідно до діючих нормативно-правових актів і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я складає 14 днів. Як і в загальних випадках, лікарняний спочатку видається на п’ять днів з наступним продовженням.
● Щоб отримати від Фонду допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» своєму роботодавцю.
● У свою чергу роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листка оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19, та передає її до Фонду на фінансування. Зробити це можна дистанційно. Докладніше про прийом заяв-розрахунків у період карантину: https://t.me/socialfund/322.
● Розмір допомоги від Фонду за такими лікарняними листками складає 50% середньої заробітної плати та не залежить від тривалості страхового стажу працівника. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.
● Однак, для медичних працівників компенсація втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19 здійснюється Фондом у розмірі 100% середнього доходу і також не залежить від тривалості страхового стажу.
● Після того, як роботодавець передасть заяву-розрахунок до Фонду, слідкувати за станом фінансування можна на телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund. Як дізнатись дату виплати свого лікарняного: https://t.me/socialfund/348.
Фонду соціального страхування України
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