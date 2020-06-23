Кожна людина – коваль свого щастя і успіху

М’яч із підписом футболістів нашої збірної – Світланина реліквія
Ця народна мудрість супроводжує Світлану Пацук із с.Сновське по життю. Вона не перекладає відповідальність за своє щастя на інших, а докладає зусиль, аби досягти саме того, чого хоче.
У межах району (та й не тільки) Світлана Анатоліївна відома тим, що часто виграє призи в різноманітних конкурсах. Але, як зізнається, це результат наполегливої та систематичної праці.
Адже не буває так, що отримуєш з першого разу все і одразу. А список виграних товарів, мабуть, зайняв би половину сторінки в газеті (навіть в день нашої зустрічі із героїнею вона забрала із поштового відділення новенькі шкіряні кросівки, які також отримала за перемогу). Якщо спробувати коротко перерахувати виграні речі: 10 тисяч гривень від «Gallina Blanka», телефон, домашній кінотеатр, мікрохвильова піч – від торгової марки кави «Пеле», праску отримала від «Фактів і коментарів», електрочайники – від «Вкусно с Борисом Бурдой» та «Петровская Слобода», фотоальбом та відеокамеру виграла у «Комсомольської правди в Україні», не говоримо вже про безліч інших призів від торгових марок. Але одним із найдорожчих подарунків для Світлани Пацук є м’яч із підписами футболістів нашої збірної, який отримала перед чемпіонатом світу у 2006 році. Його особисто вручив Олег Блохін. Цей подарунок невипадково улюблений – Світлана з дитинства захоплювалася футболом.
– У лотерею не граю, шанс на успіх там маленький. А от у різноманітних розіграшах та конкурсах участь беру постійно. Раніше часто можна було знайти такі оголошення у друкованих ЗМІ, тепер усе частіше в мережі інтернет. Завантажую декілька сторінок (інтернет у селі ловить сигнал не дуже добре) й займаюсь господарськими справами. Реєструватись намагаюсь у перший день акції, так більше шансів на успіх. Одночасно беру участь у декількох розіграшах, звертаю увагу на те, щоб це була офіційна сторінка. Роблю репости, позначаю друзів та чекаю удачу. У цій справі важливо вірити у свої сили. Тож слідкуйте за новинами, методично виконуйте всі вказівки, будьте терплячими і тоді успіх точно буде на вашому боці, - розповідає героїня.
Цікаво було послухати й про нещодавній відпочинок пані Світлани, який, на щастя, відбувся до поширення коронавірусної інфекції. Жінка стала щасливою переможницею у конкурсі від Хмельницького турагентства «Dizzy travel», який проводився на офіційній сторінці у фейсбук. Переможці зустрічались у неформальній столиці Галичини – Львові. Відправлення було звідти ж, у п’ятницю, у суботу – прогулянка Будапештом, в неділю – вивчали Австрію, а в понеділок до обіду вже знову були у Львові, де також мали небагато часу роздивитись краєвиди. Найбільше враження на Світлану Анатоліївну справила будівля парламенту в Угорщині, а в «тур вихідного дня» була включена одна безкоштовна екскурсія. Проблем зі знанням мови не виникало, адже разом з переможцями був перекладач. Тож із-за кордону жінка привезла не лише приємні враження, а ще безліч сувенірів рідним та знайомим. До речі, два роки тому Світлана вже встигла побувати у Єгипті, путівку куди, як не дивно, також виграла. Тоді вона вирішила спробувати свої сили у фотоконкурсі і, як виявилося, недаремно. Про проєкт дізналась від подруги, яка попросила проголосувати за її фото. Після декількох спроб Світлані і самій нарешті пощастило. Вона зізнається, що тепер у неї на меті побувати в Греції.
Підсумовуючи, не можна сказати, що тільки удача на стороні нашої сьогоднішньої героїні. Адже немало зусиль потребують і якісні фото на конкурс, і гарне оформлення статті. Кожна людина – коваль свого щастя.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото з архіву героїні
Ця народна мудрість супроводжує Світлану Пацук із с.Сновське по життю. Вона не перекладає відповідальність за своє щастя на інших, а докладає зусиль, аби досягти саме того, чого хоче.
У межах району (та й не тільки) Світлана Анатоліївна відома тим, що часто виграє призи в різноманітних конкурсах. Але, як зізнається, це результат наполегливої та систематичної праці.
Адже не буває так, що отримуєш з першого разу все і одразу. А список виграних товарів, мабуть, зайняв би половину сторінки в газеті (навіть в день нашої зустрічі із героїнею вона забрала із поштового відділення новенькі шкіряні кросівки, які також отримала за перемогу). Якщо спробувати коротко перерахувати виграні речі: 10 тисяч гривень від «Gallina Blanka», телефон, домашній кінотеатр, мікрохвильова піч – від торгової марки кави «Пеле», праску отримала від «Фактів і коментарів», електрочайники – від «Вкусно с Борисом Бурдой» та «Петровская Слобода», фотоальбом та відеокамеру виграла у «Комсомольської правди в Україні», не говоримо вже про безліч інших призів від торгових марок. Але одним із найдорожчих подарунків для Світлани Пацук є м’яч із підписами футболістів нашої збірної, який отримала перед чемпіонатом світу у 2006 році. Його особисто вручив Олег Блохін. Цей подарунок невипадково улюблений – Світлана з дитинства захоплювалася футболом.
– У лотерею не граю, шанс на успіх там маленький. А от у різноманітних розіграшах та конкурсах участь беру постійно. Раніше часто можна було знайти такі оголошення у друкованих ЗМІ, тепер усе частіше в мережі інтернет. Завантажую декілька сторінок (інтернет у селі ловить сигнал не дуже добре) й займаюсь господарськими справами. Реєструватись намагаюсь у перший день акції, так більше шансів на успіх. Одночасно беру участь у декількох розіграшах, звертаю увагу на те, щоб це була офіційна сторінка. Роблю репости, позначаю друзів та чекаю удачу. У цій справі важливо вірити у свої сили. Тож слідкуйте за новинами, методично виконуйте всі вказівки, будьте терплячими і тоді успіх точно буде на вашому боці, - розповідає героїня.
Цікаво було послухати й про нещодавній відпочинок пані Світлани, який, на щастя, відбувся до поширення коронавірусної інфекції. Жінка стала щасливою переможницею у конкурсі від Хмельницького турагентства «Dizzy travel», який проводився на офіційній сторінці у фейсбук. Переможці зустрічались у неформальній столиці Галичини – Львові. Відправлення було звідти ж, у п’ятницю, у суботу – прогулянка Будапештом, в неділю – вивчали Австрію, а в понеділок до обіду вже знову були у Львові, де також мали небагато часу роздивитись краєвиди. Найбільше враження на Світлану Анатоліївну справила будівля парламенту в Угорщині, а в «тур вихідного дня» була включена одна безкоштовна екскурсія. Проблем зі знанням мови не виникало, адже разом з переможцями був перекладач. Тож із-за кордону жінка привезла не лише приємні враження, а ще безліч сувенірів рідним та знайомим. До речі, два роки тому Світлана вже встигла побувати у Єгипті, путівку куди, як не дивно, також виграла. Тоді вона вирішила спробувати свої сили у фотоконкурсі і, як виявилося, недаремно. Про проєкт дізналась від подруги, яка попросила проголосувати за її фото. Після декількох спроб Світлані і самій нарешті пощастило. Вона зізнається, що тепер у неї на меті побувати в Греції.
Підсумовуючи, не можна сказати, що тільки удача на стороні нашої сьогоднішньої героїні. Адже немало зусиль потребують і якісні фото на конкурс, і гарне оформлення статті. Кожна людина – коваль свого щастя.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото з архіву героїні
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