Як працює дошкільний заклад у Великому Щимелі?

Дитсадочки вже запрацювали з початку літа. Їх можуть відвідувати всі діти (в першу чергу діти, батьки яких працюють). Щоб перебування у дитячих закладах було безпечним, передусім для дітей, МОЗ затвердило певні правила. Як їх дотримуються працівники садка у с.Великий Щимель, дізнавався «Промінь».
- Щоби дитина потрапила до садочка, вона має пройти температурний скринінг. З ознаками хвороби малюка не прийматимуть. Батькам не дозволяється заходити в приміщення садочка. Кількість дітей в групах також зараз обмежена. Набрали поки що одну, але різновікову (станом на 9 червня діток у садочку було 11), – розповідає директорка Валентина Сахновська.
- Вранці вихователь приймає дітей на території закладу, але за межами будівлі. Це, звичайно, залежить і від погодних умов, можливо, прийом проводитимуть і при вході в заклад. Батьки або супроводжуючі особи мають обов’язково вдягати респіратор чи маску, очікування на території дошкільного закладу також буде обмежене в часі. На час пандемії у дитсадку не використовують багаторазові рушники, м’які іграшки, килими із довгим ворсом. Не дозволяється також перебування в приміщенні у вуличному взутті та проведення заходів у присутності глядачів.
У дошкільному закладі панує атмосфера тепла та довіри, постійного інтересу і щирої приязні. Терплячий та добрий колектив завжди проявляє розуміння, тому саме тут діток навчають добру та красі. Садок - це країна дитинства, де завжди панує радість, дитячий сміх та любов.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
Кімнати у садочку світлі та затишні, з охайним ремонтом. Раніше у дошкільному закладі були проблеми з водою, але восени це питання вирішилось – пробили свердловину, встановили станцію. Замінили старі раковини на нові (на кухні та мийці) та всю сантехніку в туалетах.
- Щоби дитина потрапила до садочка, вона має пройти температурний скринінг. З ознаками хвороби малюка не прийматимуть. Батькам не дозволяється заходити в приміщення садочка. Кількість дітей в групах також зараз обмежена. Набрали поки що одну, але різновікову (станом на 9 червня діток у садочку було 11), – розповідає директорка Валентина Сахновська.
- Вранці вихователь приймає дітей на території закладу, але за межами будівлі. Це, звичайно, залежить і від погодних умов, можливо, прийом проводитимуть і при вході в заклад. Батьки або супроводжуючі особи мають обов’язково вдягати респіратор чи маску, очікування на території дошкільного закладу також буде обмежене в часі. На час пандемії у дитсадку не використовують багаторазові рушники, м’які іграшки, килими із довгим ворсом. Не дозволяється також перебування в приміщенні у вуличному взутті та проведення заходів у присутності глядачів.
У дошкільному закладі панує атмосфера тепла та довіри, постійного інтересу і щирої приязні. Терплячий та добрий колектив завжди проявляє розуміння, тому саме тут діток навчають добру та красі. Садок - це країна дитинства, де завжди панує радість, дитячий сміх та любов.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
Кімнати у садочку світлі та затишні, з охайним ремонтом. Раніше у дошкільному закладі були проблеми з водою, але восени це питання вирішилось – пробили свердловину, встановили станцію. Замінили старі раковини на нові (на кухні та мийці) та всю сантехніку в туалетах.
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