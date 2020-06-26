2,6 млн гривень Фонд направив на оплату лікарняних через ізоляцію від COVID-19

Для близько 2,3 тисяч застрахованих осіб Фонд соціального страхування України компенсував втрачений заробіток за час ізоляції від COVID-19, з них близько 250 осіб – медичні працівники.
Загалом Фонд направив понад 2,6 млн гривень на оплату листків непрацездатності, які були видані застрахованим особам у випадку самоізоляції під медичним наглядом або в разі перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.
Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, яка викликана ізоляцією від коронавірусної хвороби, становить 50% середнього доходу працівника незалежно від тривалості страхового стажу. Водночас, для медичних працівників ФССУ компенсує втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток у розмірі 100% середнього доходу.
Фінансування здійснено Фондом соціального страхування України за кошти фінансової допомоги, виділені з фонду боротьби з COVID-19 відповідно до рішення Уряду на безповоротній основі.
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