Учні Великощимельського НВК сумують за школою

Дистанційне навчання
У цьому навчально-виховному комплексі, який охоплює декілька населених пунктів, учні закладу знаходяться вдома. За словами директорки НВК Валентини Сахновської, у соцмережах створені окремі групи кожного класу, кожного класного керівника із залученням батьків. Регулярно туди скидають інформацію про все, що треба знати про дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
– У нашому НВК навчається 68 дітей та 28 дошкільнят. Дистанційне навчання було організоване своєчасно, у тому числі і для наймолодших. Але, як виявилося, воно підходить далеко не всім. Ця проблема не лише нашого навчального закладу, така ситуація спостерігається по всій Україні. На жаль, у деяких населених пунктах дуже поганий інтернет-зв’язок, можна сказати, що його взагалі немає. Тому для дітей з цих сіл завдання роздруковувались та передавались. Звісно, у такому випадку важко прослідкувати, чи виконував учень завдання самостійно, чи йому хтось допомагав. Останній дзвоник цьогоріч лунав дистанційно для наших випускників, атестати плануємо вручати 12 червня із дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Якщо говоримо про найменших учнів – першокласників, то їх у цьому році було 10, на наступний рік очікуємо 12. Тобто в школі вже навчатиметься 71 дитина, - розповідає директорка.
Успіхи та досягнення учнів.Робота гуртків
– Ми пишаємось досягненнями кожного із своїх дітей. Вони в нас талановиті та обдаровані, - усміхаючись, розповідає Валентина Сахновська.
У навчанні ми дотримуємось принципів педагогічної концепції Софії Русової, тобто важливо всебічно розвивати дитину з її природженими задатками, здібностями, можливостями, талантами. І навіть, незважаючи на те, що матеріально-технічна база у нас не найкраща (спортзал та кабінет трудового навчання знаходяться в одній невеличкій кімнаті), діти все одно переможці різноманітних районних та обласних конкурсів. Все завдяки їх старанням та наполегливості, чіткому керівництву педагогів. Наші учні – призери у різноманітних спортивних змаганнях, в тому числі з волейболу. А нещодавно здобули І місце у «Козацькому Гарті», «Замість ялинки зимовий букет» - три перших місця також наші, учасники і призери районного конкурсу з фітодизайну. Заняття у комп’ютерному гуртку також могли б відбуватись на рівень вище, якби дозволяла наявність техніки. У нас встановлено п’ять комп’ютерів, але це мало для такої кількості учнів, - розповідає директорка.
Незважаючи на це, наші школярі дуже допитливі, активні. Із креативом та цікавістю підходять до участі не лише у шкільних святах, але й на урочистостях села.
Педагогічний колектив
Cьогоднішній педагогічний колектив Великощимельського НВК ЗНЗ І-ІІ ст.- ДНЗ – це команда згуртованих однодумців, які об’єднані спільною метою. Поруч із майстрами викладацької справи, за плечима яких не один десяток років відповідальної роботи, з юнацьким запалом, творчим ентузіазмом, неабиякою креативністю працюють і молоді спеціалісти. Серед них вчителька історії – Аліна Шетюк (фото № 1). Аліна Андріївна – класний керівник у 7 класі. Дівчина продовжила справу життя бабусі (яка у минулому директор цієї ж школи), та мами, також вчительки історії. Чи не найголовнішим у роботі вважає вміння вислухати кожного учня, поважати його особисту думку.
Якість навчання забезпечують 16 досвідчених співробітників (із них 3 вихователі) та 8 працівників технічного персоналу.
Вчителі регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, саморозвиваються, шукають нові підходи для забезпечення якісного навчання (на фото №2 у центрі директорка Валентина Сахновська разом із колективом. Зліва направо: Наталія Клюзко – вчителька молодших класів, Валентина Павленко – вчителька молодших класів, Яна Ніколаєнко – вчителька української мови, Ірина Кузьменко – вчителька трудового навчання та фізкультури, Ірина Масленок – вчителька інформатики, Олена Герасименко – вчителька географії та біології, вчитель історії – Аліна Шетюк).
Ремонт та участь у проєкті розподілу громадського
бюджету Сновської ОТГ
– Поточні ремонти приміщення НВК робимо власними силами. За час карантину побілили класи, перефарбували підлогу, у 9 класі переклеїли шпалери. Намагаємось зробити все можливе, аби діти здобували освіту в комфортних умовах. Хочеться, аби вони з усмішкою сідали за зручні парти в оновлених класах. Адже вони нічим не гірші за інших і мають право навчатись в належних умовах. Шкода, звісно, що ми не перемогли цьогоріч у проєкті громадського бюджету участі Сновської ОТГ (для перемоги не вистачило лише 58 голосів). Можливо, тому що для багатьох процес голосування виявився складним та не до кінця зрозумілим. Але сподіваємось, що процедуру збору голосів організують інакше, й тоді, можливо, успіх буде точно на нашому боці, - розповідає Валентина Олексіївна.
Всі ми знаємо, що діти неодноразово отримують зауваження, бо часто перебувають у гаджетах, які замінюють їм живе спілкування. Але тепер, під час карантину, вони пишуть своїм вчителям, що хочуть до школи, сумують за нею та своїми однолітками. Адже, чи не найкраща пора в житті – шкільна.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото з архіву
У цьому навчально-виховному комплексі, який охоплює декілька населених пунктів, учні закладу знаходяться вдома. За словами директорки НВК Валентини Сахновської, у соцмережах створені окремі групи кожного класу, кожного класного керівника із залученням батьків. Регулярно туди скидають інформацію про все, що треба знати про дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
– У нашому НВК навчається 68 дітей та 28 дошкільнят. Дистанційне навчання було організоване своєчасно, у тому числі і для наймолодших. Але, як виявилося, воно підходить далеко не всім. Ця проблема не лише нашого навчального закладу, така ситуація спостерігається по всій Україні. На жаль, у деяких населених пунктах дуже поганий інтернет-зв’язок, можна сказати, що його взагалі немає. Тому для дітей з цих сіл завдання роздруковувались та передавались. Звісно, у такому випадку важко прослідкувати, чи виконував учень завдання самостійно, чи йому хтось допомагав. Останній дзвоник цьогоріч лунав дистанційно для наших випускників, атестати плануємо вручати 12 червня із дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Якщо говоримо про найменших учнів – першокласників, то їх у цьому році було 10, на наступний рік очікуємо 12. Тобто в школі вже навчатиметься 71 дитина, - розповідає директорка.
Успіхи та досягнення учнів.Робота гуртків
– Ми пишаємось досягненнями кожного із своїх дітей. Вони в нас талановиті та обдаровані, - усміхаючись, розповідає Валентина Сахновська.
У навчанні ми дотримуємось принципів педагогічної концепції Софії Русової, тобто важливо всебічно розвивати дитину з її природженими задатками, здібностями, можливостями, талантами. І навіть, незважаючи на те, що матеріально-технічна база у нас не найкраща (спортзал та кабінет трудового навчання знаходяться в одній невеличкій кімнаті), діти все одно переможці різноманітних районних та обласних конкурсів. Все завдяки їх старанням та наполегливості, чіткому керівництву педагогів. Наші учні – призери у різноманітних спортивних змаганнях, в тому числі з волейболу. А нещодавно здобули І місце у «Козацькому Гарті», «Замість ялинки зимовий букет» - три перших місця також наші, учасники і призери районного конкурсу з фітодизайну. Заняття у комп’ютерному гуртку також могли б відбуватись на рівень вище, якби дозволяла наявність техніки. У нас встановлено п’ять комп’ютерів, але це мало для такої кількості учнів, - розповідає директорка.
Незважаючи на це, наші школярі дуже допитливі, активні. Із креативом та цікавістю підходять до участі не лише у шкільних святах, але й на урочистостях села.
Педагогічний колектив
Cьогоднішній педагогічний колектив Великощимельського НВК ЗНЗ І-ІІ ст.- ДНЗ – це команда згуртованих однодумців, які об’єднані спільною метою. Поруч із майстрами викладацької справи, за плечима яких не один десяток років відповідальної роботи, з юнацьким запалом, творчим ентузіазмом, неабиякою креативністю працюють і молоді спеціалісти. Серед них вчителька історії – Аліна Шетюк (фото № 1). Аліна Андріївна – класний керівник у 7 класі. Дівчина продовжила справу життя бабусі (яка у минулому директор цієї ж школи), та мами, також вчительки історії. Чи не найголовнішим у роботі вважає вміння вислухати кожного учня, поважати його особисту думку.
Якість навчання забезпечують 16 досвідчених співробітників (із них 3 вихователі) та 8 працівників технічного персоналу.
Вчителі регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, саморозвиваються, шукають нові підходи для забезпечення якісного навчання (на фото №2 у центрі директорка Валентина Сахновська разом із колективом. Зліва направо: Наталія Клюзко – вчителька молодших класів, Валентина Павленко – вчителька молодших класів, Яна Ніколаєнко – вчителька української мови, Ірина Кузьменко – вчителька трудового навчання та фізкультури, Ірина Масленок – вчителька інформатики, Олена Герасименко – вчителька географії та біології, вчитель історії – Аліна Шетюк).
Ремонт та участь у проєкті розподілу громадського
бюджету Сновської ОТГ
– Поточні ремонти приміщення НВК робимо власними силами. За час карантину побілили класи, перефарбували підлогу, у 9 класі переклеїли шпалери. Намагаємось зробити все можливе, аби діти здобували освіту в комфортних умовах. Хочеться, аби вони з усмішкою сідали за зручні парти в оновлених класах. Адже вони нічим не гірші за інших і мають право навчатись в належних умовах. Шкода, звісно, що ми не перемогли цьогоріч у проєкті громадського бюджету участі Сновської ОТГ (для перемоги не вистачило лише 58 голосів). Можливо, тому що для багатьох процес голосування виявився складним та не до кінця зрозумілим. Але сподіваємось, що процедуру збору голосів організують інакше, й тоді, можливо, успіх буде точно на нашому боці, - розповідає Валентина Олексіївна.
Всі ми знаємо, що діти неодноразово отримують зауваження, бо часто перебувають у гаджетах, які замінюють їм живе спілкування. Але тепер, під час карантину, вони пишуть своїм вчителям, що хочуть до школи, сумують за нею та своїми однолітками. Адже, чи не найкраща пора в житті – шкільна.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото з архіву
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