Соціальним страхуванням в Україні охоплено 12 млн осіб

Кожен працюючий в Україні є застрахованим на випадок загальної чи професійної хвороби, травми, нещасного випадку, необхідності догляду за хворим членом родини, смерті та ін. Фінансування допомог, страхових виплат і послуг у разі настання страхових випадків гарантує Фонд соціального страхування України.
На сьогодні під опікою Фонду знаходиться майже 12 млн осіб – офіційно працевлаштованих, самозайнятих, ФОП, осіб, які працюють на умовах цивільно-правових договорів.
Водночас, нелегальна зайнятість є причиною відсутності страхового захисту і гарантій на випадок втрати працездатності, вагітності тощо для тисяч людей. Тож ФССУ закликає усіх робітників не позбавляти себе прав на соціальний захист і допомоги та не погоджуватись на неоформлену відповідним чином трудову діяльність.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України здійснює виплати за листками непрацездатності, компенсуючи втрачений за період хвороби заробіток; надає допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та допомогу на поховання; фінансує щомісячні страхові виплати і надає одноразову допомогу потерпілим на виробництві та членам їх сімей тощо.
Право на матеріальне забезпечення, страхові виплати та медико-соціальні послуги за кошти Фонду виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю.
Фонду соціального страхування України
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