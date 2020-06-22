ДТП у районі: від отриманих травм помер мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 червня в с.Попільня. Водій, який керував мотоциклом «ММВЗ3.112», не впорався з керуванням та допустив падіння на проїжджу частину дороги.
Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав травми та був доставлений до КНП «Корюківська центральна районна лікарня», де близько 20-ї години 15 червня помер, - така офіційна хроніка з’явилася нещодавно у поліції.
А ми з’ясували, що загиблим мотоциклістом виявився 52-річний житель Попільні Володимир Бохан, який проживав один і зі своїм транспортом майже не розлучався. Чоловік був із багатодітної сім’ї, мав братів і сестер. Вони його й поховали.
Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав травми та був доставлений до КНП «Корюківська центральна районна лікарня», де близько 20-ї години 15 червня помер, - така офіційна хроніка з’явилася нещодавно у поліції.
А ми з’ясували, що загиблим мотоциклістом виявився 52-річний житель Попільні Володимир Бохан, який проживав один і зі своїм транспортом майже не розлучався. Чоловік був із багатодітної сім’ї, мав братів і сестер. Вони його й поховали.
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