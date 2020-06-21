Уряд затвердив виплати медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19 через Фонд соціального страхування України

Фонд соціального страхування України здійснить страхові виплати у випадку захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням коронавірусною хворобою. Відповідний порядок надання страхових виплат Кабінет Міністрів України затвердив сьогодні, 17 червня.
Страхові виплати будуть здійснені Фондом за кошти державного бюджету України.
У разі встановлення медичному працівнику групи інвалідності протягом одного календарного року після захворювання на COVID-19 під час виконання професійних обов’язків виплати складуть:
• для осіб І групи інвалідності – 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установлений на 01 січня календарного року, що складає 840,8 тис. грн;
• ІІ групи інвалідності – 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 735,7 тис. грн;
• ІІІ групи інвалідності – 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 630,6 тис. грн.
У випадку смерті медичного працівника виплата буде здійснена членам сім’ї, батькам і утриманцям у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року, що становить 1,576 млн гривень.
Зазначені виплати передбачені ст.39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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