Підвищується розмір прожиткового мінімуму

Із 1 липня прожитковий мінімум в Україні підвищується до 2118 грн, відповідно буде збільшено розмір мінімальної пенсії – з 1638 до 1712 грн (на 74 грн). Слідом за мінімалкою буде перераховано і виплати пенсіонерам за понаднормовий стаж.
Так, кожен пенсіонер, який має стаж більше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, отримує 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (зараз це 16,38 грн). Із 1 липня надбавка складе вже 17,12 грн.
Наступне підвищення пенсій має відбутися в грудні 2020 року, тоді виплати зростуть на 57 грн і для мінімальної пенсії досягнуть 1769 грн.
Нагадаємо, з 23 квітня Україна розпочала виплати 7 мільйонам громадян одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 гривень. Також Пенсійний фонд України розпочав виплату доплати до пенсії у розмірі 500 грн за квітень пенсіонерам старше 80 років.
Так, кожен пенсіонер, який має стаж більше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, отримує 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (зараз це 16,38 грн). Із 1 липня надбавка складе вже 17,12 грн.
Наступне підвищення пенсій має відбутися в грудні 2020 року, тоді виплати зростуть на 57 грн і для мінімальної пенсії досягнуть 1769 грн.
Нагадаємо, з 23 квітня Україна розпочала виплати 7 мільйонам громадян одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 гривень. Також Пенсійний фонд України розпочав виплату доплати до пенсії у розмірі 500 грн за квітень пенсіонерам старше 80 років.
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