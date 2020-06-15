Гарних врожаїв та сприятливої погоди!

Колектив СТОВ «Щорссільгоспсервіс» – справжні трудівники та дбайливі господарі, які щодня розумом, серцем, невтомними руками зберігають та примножують здобутки нашої благодатної землі. Про них можна говорити багато і тільки хорошого. Неможливо виокремити якусь конкретну особистість задля першості на цій ниві. Приміром, на підприємстві більше 40 років працює Микола Булденко, який зараз трудиться інженером. Колеги відгукуються про нього лише як про відповідального та працелюбного чоловіка (ще б пак, віддається справі у цій сфері із 20 років). Із оптимізмом та повагою говорять й про тракториста-машиніста Миколу Пономарчука, який також присвятив цій роботі значну частину свого життя.
І хоч в день нашого візиту сонечко не балувало землю теплим промінням (доводилося вдягати куртки та ховатися від вітру), робота не припинялася. Така відданість справі говорить про те, що кожен у колективі працює на благо підприємства і рідного краю. У них є чому повчитися.
І хоч в день нашого візиту сонечко не балувало землю теплим промінням (доводилося вдягати куртки та ховатися від вітру), робота не припинялася. Така відданість справі говорить про те, що кожен у колективі працює на благо підприємства і рідного краю. У них є чому повчитися.
З рання й до пізньої зорі, завдяки наполегливості та працелюбності робітників СТОВ «Щорссільгоспсервіс», яке представляє в основних діях і планах знаний аграрій Сновщини Григорій Божок. В.о. директора підприємства виконує Іван Коваль, а у незмінних помічниках у нього – головний агроном Тетяна Щербина, та й інші не менш важливі колеги, які своєю кропіткою працею забезпечують ефективні врожаї.
Інженер з охорони праці Роман Біліченко.
Під час нашого візиту на підприємство (другого червня), погоду навряд чи можна було назвати сприятливою для сільгосподарських робіт. Але, незважаючи на ці обставини, люди трудились, залучаючи потужну техніку. У перспективі їх роботи – догляд за посівом, обробіток, сапування, підживлення рослин. (До речі, в ті дні саме вносили добрива під корінь для соняшника та кукурудзи). Усього земельний банк СТОВ «Щорссільгоспсервіс» – 6 426 га землі, яка знаходиться у Сновському та частково Менському районах. Основними культурами цьогоріч є - кукурудза, пшениця, горох, жито, соняшник.
Технічне забезпечення підприємства регулярно поповнюється новими сучасними моделями. Приміром, тепер у господарів у наявності ще новенький трактор німецького виробництва марки «СLASS» (модель на сільськогосподарському ринку вже давно і встигла завоювати популярність). Регулярно проводиться ремонт іншої наявної техніки, наразі – це комбайн. Також нещодавно побудували два нових амбари (зерносховища). Адже важливо забезпечити повноцінний фінальний етап, щоб отримати в результаті гідні прибутки.
Звісно, ефективність майбутніх врожаїв залежить від багатьох факторів, але вагомим залишається людський. Коли кожен співробітник на своєму місці, відповідально виконує свої обов’язки, тоді і результат у сільськогосподарському підприємстві високий, і Сновщина досягненнями тішиться.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
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